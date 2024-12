Davidson consulting

décembre 2024 par Marc Jacob

Contact : Lucas PEREZ / Jean-Michel LAFINE

Année de création : 2005

Activités : Conseil en management de projet et expertise technologique

Adresse du site Internet : https://www.davidson.fr/

Services proposés sur ce site : candidater ou soumettre un projet client

Quelques observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Davidson Consulting est une entreprise française spécialisée dans le conseil en management de projet et l’expertise technologique, regroupant plus de 3 000 collaborateurs.

Depuis 19 ans, Davidson opère en tant que société indépendante, affichant une croissance organique grâce à un modèle d’adhocratie horizontale et un fort engagement envers le développement de carrière de ses collaborateurs.

Depuis six ans, Davidson a développé une offre complète en cybersécurité, s’appuyant sur la multidisciplinarité de ses compétences. Cette offre repose sur une expertise reconnue en réseaux et connectivité, ainsi qu’une maîtrise avancée des enjeux de la transformation digitale, incluant les technologies émergentes telles que le cloud natif, la "right tech" ou l’IA.

En forte expansion sur le marché de la cybersécurité (+50 % de croissance en deux ans), Davidson renforce ses équipes d’experts dans les domaines suivants : GRC (Gouvernance, Risques, Conformité), VOC/SOC/CSIRT, DevSecOps Cloud, sécurité des infrastructures et audit/pentest.

Avec un investissement dans l’innovation et une dynamique de croissance durable, Davidson consulting se positionne comme un partenaire souverain pour accompagner ses clients dans leurs défis technologiques et organisationnels.