David Pointcheval wird Chief Scientific Officer bei Cosmian

September 2024 von Marc Jacob

David Pointcheval berät Cosmian schon seit seiner Gründung und hat bei der Entwicklung seines Angebots bereits eine entscheidende Rolle gespielt. In den letzten Jahren war er aktiv an der Mitentwicklung des Post-Quantum-Verschlüsselungsalgorithmus von Cosmian, Covercrypt, und Findex (verschlüsselte Suche) beteiligt. Seine Ernennung zum Chief Scientific Officer bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, um die Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen Cloud Computing-Sicherheit und vertrauliche KI zu stärken.

David Pointchevals Laufbahn und Auszeichnungen

David Pointcheval ist ein Kryptographie-Forscher, der weltweit für seine bedeutenden Arbeiten auf diesem Gebiet anerkannt ist. Als Forschungsdirektor am Nationalen Zentrum für Wissenschaftsforschung CNRS und in der Abteilung für Informatik an der École Normale Supérieure in Paris veröffentlichte er über 200 wissenschaftliche Artikel und wurde tausende Male in renommierten Fachzeitschriften zitiert. Seine Arbeit umfasst ein breites Themenspektrum, von Sicherheitsprotokollen über Verschlüsselungsalgorithmen bis hin zur Post-Quantum-Kryptographie.

Unter anderem erhielt David Pointcheval 2021 die Silbermedaille des CNRS sowie den RSA Award für Exzellenz in der Mathematik, eine Auszeichnung für Forscher, die in ihrem Fachgebiet Spitzenleistungen erbracht haben. Seine Laufbahn ist geprägt von einem konsequenten Engagement für Innovation und akademische Exzellenz, was ihn zu einer Schlüsselfigur im Universum der globalen Kryptographie macht. Seine kürzliche Ernennung als Fellow 2024 der International Association for Cryptologic Research (IACR) ist ein weiterer Beleg für seinen Einfluss.