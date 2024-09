David Pointcheval rejoint Cosmian en tant que Directeur Scientifique

septembre 2024 par Marc Jacob

Cosmian annonce l’arrivée de David Pointcheval en tant que Directeur Scientifique. Reconnu mondialement comme l’un des plus grands chercheurs en cryptographie, David Pointcheval apportera son expertise de pointe pour continuer à développer les produits les plus avancés en matière de sécurisation du cloud.

David Pointcheval conseille Cosmian depuis sa création et a déjà joué un rôle crucial dans le développement de son offre. Ces dernières années, il a activement participé pour Cosmian au co-développement de Covercrypt, algorithme de chiffrement post-quantique et Findex (recherche chiffrée). Son intégration en tant que Directeur Scientifique représente une opportunité exceptionnelle de renforcer la position de leader de sécurisation du cloud computing et de l’IA confidentielle

Parcours et Distinctions de David Pointcheval

David Pointcheval est un chercheur en cryptographie, reconnu mondialement pour ses contributions significatives dans ce domaine. Directeur de recherche au CNRS, au sein du Département d’Informatique de l’École Normale Supérieure de Paris, il a publié plus de 200 articles scientifiques et a été cité des milliers de fois dans des revues de renom. Ses travaux couvrent une large palette, allant des protocoles de sécurité aux algorithmes de chiffrement, en passant par la cryptographie post-quantique.

Parmi ses distinctions, David Pointcheval a reçu en 2021 la médaille d’argent du CNRS ainsi que le RSA Award for Excellence in Mathematics, une reconnaissance décernée aux chercheurs ayant atteint le plus haut niveau d’excellence dans leur domaine. Sa carrière est marquée par un engagement constant à l’innovation et à l’excellence académique, faisant de lui une figure incontournable dans le paysage de la cryptographie mondiale. Comme en témoigne sa toute récente nomination 2024 Fellow à l’International Association for Cryptologic Research (IACR).