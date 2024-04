David Berenfus, Cyber Show Paris : Entreprises, collectivités, découvrez les solutions en cybersécurité adaptées à votre entreprise les 29 et 30 mai 2024 à l’Espace Champerret

avril 2024 par Marc Jacob

Le Cyber Show Paris (CSP) est un salon qui vise à devenir le rendez-vous annuel pour toutes les entreprises et collectivités en recherche de solutions adaptées à leurs besoins en cybersécurité. Il se déroulera cette année les 29 et 30 mai à la porte Champerret. Cet événement s’adresse aussi bien aux RSSI, DSI, ainsi qu’à l’ensemble des secteurs métiers (architectes Cyber, directeur Infra…) et également aux chef d’entreprises de PME ou encore des collectivités qui ont tous un but en commun, à savoir protéger leur environnement de travail face aux risques cyber. David Berenfus, Président de Eden Forums et Cyberjobs appelle les entreprises, collectivités, à découvrir les solutions en cybersécurité adaptées à leur entreprise les 29 et 30 mai 2024 à l’Espace Champerret.

Global Security Mag : Pouvez-vous en quelques mots nous présenter rapidement votre salon ?

Les 29 et 30 mai à la porte Champerret, s’adressent aussi bien aux RSSI, DSI, ainsi qu’à l’ensemble des secteurs métiers (architectes Cyber, directeur Infra…) et également aux chef d’entreprises de PME ou encore des collectivités qui ont tous un but en commun, à savoir protéger leur environnement de travail face aux risques cyber.

En fonction de la taille de l’entreprise et de ses ressources, l’organisation pourra trouver la solution (produit ou service) qui lui correspond.

GS Mag : Qu’apporte ce salon en termes de nouveautés ?

David Berenfus : La première nouveauté est l’ouverture à une audience plus large. Nous souhaitons convier bien évidemment l’écosystème cyber mais nous voulons également adresser les solutions cyber auprès d’un public plus large, à commencer par celles concernées par NIS2, directrice qui s’applique dès 2024.

Comme son nom l’indique, l’événement se tiendra à Paris et il va s’agir du premier événement majeur en cybersécurité organisé dans la Capitale.

Enfin, nous assumons pleinement d’aider les grands groupes mais aussi les PME/PMI/ETI qui sont peu adressées lorsqu’on évoque les solutions cyber du marché qui leur sont pourtant complètement accessibles.

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2024 ?

David Berenfus : Il y aura plusieurs moments forts :

Les plénières et ateliers avec des sujets tel que la souveraineté du Cloud, l’IA et la cyber, la cyber assurance, ou NIS2 et Dora. En termes de speakers, nous accueillerons notamment Guillaume Poupard (Docapost), Arnaud Martin (CDC), Patrick Perrot (Gendarmerie), Julien Metayer (OSINT). Nous aurons plus de 150 speakers de renoms qui partagerons leur expérience avec nos visiteurs.

Les interventions à l’attention des dirigeants sont aussi au cœur de l’événement. Guillaume Mortelier (BPI France), Maxence Demerlé (MEDEF), Marc Bothorel (CPME), interviendront pour expliquer comment le Comex d’une entreprise est pleinement concerné par les enjeux cyber.

Nous aurons également un magnifique espace dédié à l’orientation et la prise d’information. Chaque visiteur pourra évaluer son degré de connaissance, à travers différents niveaux de questions. En fonction du niveau de connaissance, nous mettrons les visiteurs en relation avec il un RSSI, en lien avec la taille de leur entreprise ou collectivité, qui pourra l’orienter vers un exposant ou une solution. L’idée c’est d’accompagner avec pédagogie.

Enfin, nous remettrons les trophées du Cyber Show Paris qui là aussi récompenseront les entreprises selon leur cible de clients (Grand Compte, ETI/PME, Collectivités territoriales) avec une importance accordée à l’accessibilité des innovations proposées.

GS Mag : Quel est sa cible ?

David Berenfus : La cible du salon est aussi bien simple que large : tout professionnel du secteur privé ou public à la recherche d’une solution en cybersécurité ou bien simplement d’une veille sur les enjeux actuels et à venir.

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

David Berenfus : Dès cette première édition nous attendons 6000 personnes sur les deux journées. Nous constatons une attente très forte quant à la proposition d’un événement majeur à Paris dédié au sujet de la Cybersécurité.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

David Berenfus : Entreprises, collectivités, découvrez les solutions en cybersécurité adaptées à votre entreprise les 29 et 30 mai 2024 à l’Espace Champerret.

– Pour en savoir plus https://www.cybershowparis.fr/page/accueil/