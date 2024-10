Dave Arkley rejoint Cornerstone en tant que nouveau Chief Operating Officer et Chief Financial Officer

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Cornerstone OnDemand Inc. a annoncé la nomination de Dave Arkley au poste de Chief Operating Officer (COO) et Chief Financial Officer (CFO), avec pour mission de diriger les équipes chargées des opérations, des finances, du développement de l’entreprise et de l’informatique.

Dave Arkley dispose de plus de 25 ans d’expérience dans les domaines des opérations, de la finance et de la technologie, dans des environnements à forte croissance et en pleine transformation. Avant de rejoindre Cornerstone, il a occupé le poste de Chief Financial Officer chez Gigamon, l’un des principaux fournisseurs de technologies de visibilité et d’observabilité des réseaux. Au cours de sa carrière, il a occupé le poste de CFO chez IDS, Vertafore, Edifecs et Parallels, contribuant à la croissance et à la transformation de ces entreprises, notamment par le biais d’investissements et de partenariats stratégiques, ainsi que par la négociation de ventes et d’acquisitions.

« Nous sommes à un moment charnière chez Cornerstone. En 2024, nous avons lancé Cornerstone Galaxy, annoncé deux acquisitions majeures, Talespin et SkyHive, et nous poursuivons nos investissements dans l’innovation produit. Alors que l’année s’achève et que nous nous dirigeons vers 2025, nous visons une croissance et une innovation significatives », déclare Himanshu Palsule, CEO de Cornerstone. « L’expérience de Dave dans le domaine de la technologie et sa capacité à aider les entreprises à traverser les moments clés de la croissance et de la transformation le placent dans une position unique pour ce rôle chez Cornerstone. Nous sommes ravis de l’énergie et de l’attention qu’il apportera à notre équipe ».

« Je suis ravi de rejoindre les équipes de Cornerstone à un moment aussi capital pour le Groupe dans sa stratégie de croissance », explique Dave Arkley, Chief Operating Officer et Chief Financial Officer de Cornerstone. « L’engagement de Cornerstone auprès de ses clients depuis 25 ans, ainsi que la reconnaissance par les analystes de son statut de leader sur le marché, témoignent de son orientation stratégique et de son dynamisme sur le marché. »