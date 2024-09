Dattak et Sompo signent un partenariat stratégique

septembre 2024 par Marc Jacob

Dattak, la solution proactive contre les cyberattaques, annonce un nouveau partenariat stratégique avec Sompo, un des principaux groupes d’assurance et de réassurance mondiaux spécialisé dans les risques d’entreprise et de particuliers. Ce partenariat marque une étape-clé dans l’expansion de l’offre de Dattak, visant à fournir des solutions de cyber protection encore plus robustes et adaptées aux entreprises françaises de toutes tailles. La combinaison de l’expertise de Dattak avec la connaissance de la cyber-assurance et la solidité financière de Sompo, constitue un tournant dans la protection des entreprises contre les cybermenaces.