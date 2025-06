DATTAK élargit sa couverture avec un nouveau déclencheur de garantie : la défaillance informatique

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans un contexte où toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dépendent de systèmes informatiques de plus en plus complexes, les conséquences d’une simple panne, peuvent être considérables. Pour répondre à cette réalité, Dattak introduit une nouvelle option de déclenchement permettant de couvrir les dommages causés par des défaillances informatiques, qu’elles surviennent en interne ou chez un prestataire IT externe, sans qu’un acte de cybermalveillance soit nécessaire pour activer la couverture. La couverture de la defaillance du SI vient compléter les scénarios d’intrusion malveillante et va bien plus loin que la simple erreur humaine.

Cette innovation vient renforcer l’un des contrats d’assurance cyber les plus complets du marché, conçu pour s’adapter aux besoins réels des entreprises face à l’ensemble des risques numériques.

Ce nouveau déclencheur s’inspire des enseignements d’incidents récents, comme celui de CrowdStrike en 2024, qui ont démontré qu’une simple panne pouvait provoquer une interruption d’activité majeure et des pertes financières comparables à celles d’une cyberattaque.

Avec cette évolution, Dattak confirme son engagement à proposer une couverture proactive, complète et résolument ancrée dans les enjeux numériques actuels.