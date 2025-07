Date limite de réponse : Le 5 septembre - Appel à intervention : Conférence Clusif : Révision des alliances et dépendances stratégiques : Mythes et réalités. Risques ou opportunités pour le RSSI ?

juillet 2025 par CLUSIF

Nous vous invitons à nous faire part de vos propositions d’interventions et à diffuser cet appel dans vos réseaux en vue de notre prochaine conférence thématique en présentiel : Le 23 octobre 2025 sur le thème des dépendances stratégiques et de leurs répercussions sur le paysage de la cybersécurité

Les dépendances sont aujourd’hui multiples :

• Logicielle et normative pour les infrastructures numériques, services cloud, systèmes d’exploitation, outils de cybersécurité.

• Humaine à travers une externalisation massive du développement logiciel et de la TMA

• Matérielle pour les équipements, serveurs et composants critiques.

Face aux mutations géopolitiques, les organisations peuvent être confrontées à un ensemble d’effets perturbateurs. Comment ces mutations font-elles évoluer le paysage, quelles opportunités créent-elles ?

Objectifs de la conférence

Nous souhaitons, à travers cet appel à contributions, alimenter une réflexion pragmatique sur les risques nouveaux, les leviers résiduels, et les opportunités stratégiques pour les RSSI :

Axes de travail proposés :

• 1. Dépendances numériques : cartographie, évolution et réversibilité.

• 2. Le RSSI dans la tempête :

o Adapter les politiques d’achat (gestion de l’obsolescence, maintenance, cycle long) au nouveau contexte et arbitrer entre sécurité, souveraineté et coût.

o Maintenir de manière prolongée des équipements et systèmes d’information

o Anticiper la dégradation ou la disparition de certains matériels et services (difficulté d’approvisionnement, survie sans patch) ?

o Cloud souverain : mythe ou marge de progression réaliste ?

• 3. Quelles alternatives pour l’Europe ?

o Diversification des partenariats technologiques et de la collaboration internationale : invention ou redécouverte d’une nouvelle géopolitique du RSSI

o Réinvestissement souverain ou adaptation aux nouveaux équilibres ?

• 4. Quelles sont les conséquences d’un désengagement des partenaires historiques (notamment US) ?

o Réduction du rôle du CISA

o Nouvelles priorités stratégiques dans le renseignement et la cybersécurité

Types de contributions attendues

L’association recherche des contributions issues :

• Du terrain (RSSI, CTO, architectes, issus des domaines IT et OT)

• Du secteur public et institutionnel (CERT, interCERT, OFAC, ANSSI, ENISA, Commission Européenne...)

• Du monde académique et analytique (géopolitique, droit, économie numérique)

Modalités de soumissions

Les propositions doivent inclure les éléments suivants :

• Titre de l’intervention proposée (une dizaine de minutes)

• Nom(s) et affiliation(s) du ou des intervenants

• Résumé de l’intervention (300 mots maximum)

• Biographie courte du ou des intervenants (100 mots maximum)

• Coordonnées complètes (email et numéro de téléphone)

Présentations non commerciales exigées, toutefois les propositions présentant un comparatif peuvent être acceptées.

Informations pratiques

Date : jeudi 23 octobre 2025

Horaire : 14h30 - 17h

Lieu : Campus Cyber, Puteaux

Format : une intervention dans les conférences du Clusif est d’une durée de 20 minutes filmée et diffusée sur le site web du Clusif

Date limite de réponse : Le 5 septembre 2025 (acte de volontariat, synthèse de votre intervention en 3-5 ligne, coordonnées complètes de l’intervenant et formulaire de droit à l’image).

Présentation définitive à fournir Vendredi 10 octobre au plus tard.

Proposition à soumettre à l’adresse adherent@clusif.fr