DataDome lance une offre de Security Operation Center (SOC)

avril 2024 par Marc Jacob

Avec près de 4 milliards de cyberattaques attendues pendant les JO, les responsables de la cybersécurité, qui sont déjà confrontés à de nombreux défis, vont pouvoir renforcer leur protection avec les services Premium Olympics SOC de DataDome. Olympics SOC est un programme de soutien et d’expertise en matière de cybersécurité développé par DataDome qui sera disponible dès avril, avec une phase préparatoire pour les entreprises rythmée par des modules préparatoires, des tests de cybersécurité et la révision des configurations en place entre autres. Il se poursuivra ensuite pendant l’été avec un accompagnement personnalisé et continu des experts de DataDome prévu du 1er juillet au 30 septembre 2024.

L’offre Olympics SOC est un allié stratégique pour les entreprises, qui vont pouvoir s’appuyer sur le relais technologique et humain de DataDome pour maximiser leur capacité de surveillance, d’analyse et de reporting lors de l’événement. Le soutien des chercheurs qualifiés concernant la gestion des menaces, ou encore la surveillance continue 24h/24 et 7j/7, va permettre une détection et une analyse avancées des menaces. L’ensemble de ces services permettent aux organisations de renforcer leur posture de cybersécurité et d’assurer une protection continue contre des cyber menaces évolutives sans avoir besoin de faire appel à des ressources et des investissements significatifs

DataDome protège déjà des grandes entreprises françaises, en particulier dans les secteurs de la billetterie, du sport et du voyage, qui sont des cibles privilégiées par les cybercriminels dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques.

Le lancement de ce programme fait suite à plusieurs annonces récentes, incluant le lancement de nouvelles solutions comme DataDome Account Protect, DataDome Ad Protect, ou encore le programme bot bounty de DataDome. À noter également le lancement de Device Check, l’expansion de son programme de partenaires et la clôture d’une levée de fonds en série C à hauteur de 42 millions de dollars. DataDome a été reconnu pour ses capacités de détection et d’atténuation à la pointe du marché, notamment en étant le seul fournisseur de détection et d’atténuation des bots à figurer sur la prestigieuse liste des meilleurs produits de sécurité de 2024 de G2. DataDome a également été récompensé pour son utilisation de l’intelligence artificielle par les prix SC Europe 2023, a reçu les prix Fortress Cybersecurity 2023 pour la sécurité des applications, et Global Infosec 2023 pour l’atténuation des bots la plus innovante, et bien plus encore.