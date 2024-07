DataDome lance Discover

juillet 2024 par Marc Jacob

Intégré de manière transparente au tableau de bord de DataDome, Discover permet aux clients de lancer un scan exhaustif de leurs domaines et sous-domaines d’un simple clic, leur offrant en quelques secondes un inventaire détaillé des domaines protégés, non protégés et jusque-là inconnus.

Ainsi, Discover propose automatiquement une vision claire du niveau de protection et de ses éventuelles lacunes. Grâce à un panorama complet et à des analyses approfondies de l’infrastructure informatique, aucun domaine n’est négligé, garantissant ainsi la protection des données clients, des informations personnelles, de la propriété intellectuelle et des revenus contre les attaques frauduleuses coûteuses et dommageables.

Le lancement de Discover permet à DataDome d’atteindre son objectif d’avoir un nouvel outil ou produit sur la plateforme chaque trimestre comme mentionné dans The Forrester Wave™ : Bot Management Software, Q3 2024. En effet, DataDome continue d’enrichir sa plateforme SaaS de cybersécurité, ce qui a permis à l’entreprise d’atteindre des chiffres record au cours des douze derniers mois : 350 milliards d’attaques malveillantes détectées et bloquées, et une réduction de 99 % des fraudes par usurpation de compte (account takeover) pour ses clients.

Le financement obtenu l’année passée a permis à l’entreprise d’investir massivement dans la R&D, aboutissant au lancement de trois nouvelles offres :

Device Check, une alternative au CAPTCHA invisible pour les utilisateurs finaux.

Ad Protect, destiné à combattre la fraude publicitaire et ainsi augmenter le ROI des éditeurs dès le premier clic.

Account Protect, permettant de neutraliser les tentatives de fraude, que ce soit par usurpation de compte ou par création de faux comptes, avant qu’elles ne se produisent.

DataDome propose une application sur la marketplace ChatGPT. Baptisée DataDome Companion, cette application est conçue pour optimiser et simplifier la gestion du trafic de bots malveillants, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer rapidement et facilement des règles personnalisées. Enfin, l’entreprise a lancé une offre premium baptisée Security Operation Center (SOC), destinée aux entreprises françaises, afin de garantir leur sécurité en ligne pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.