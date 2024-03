DataDome lance Account Protect

mars 2024 par Marc Jacob

L’objectif est de fournir une solution de protection fiable, de la création à la connexion aux comptes, contre les attaques basées sur des faux comptes et des comptes piratés. La fraude sur les comptes, en particulier le vol/piratage de compte, a augmenté en complexité et en fréquence, représentant un défi significatif et coûteux pour les entreprises. Selon Juniper Research, le piratage de comptes a coûté près de 25,6 milliards de dollars aux entreprises américaines en 2020, soit une augmentation marquante de 500 % depuis 2017.

En analysant 5 trillions de signaux de données par jour, DataDome Account Protect relève le défi avec une précision de détection inégalée - dès la première tentative de fraude. Contrairement à d’autres solutions, qui se cantonnent à surveiller un type d’activités précis, DataDome Account Protect fournit une évaluation continue des risques des connexions utilisateurs et des comptes, tout en analysant et sécurisant le compte à chaque moment de connexion.

Peu importe la manière dont un compte a été compromis ou créé, DataDome Account Protect identifie et neutralise les comportements suspects, en interrogeant chaque requête en moins de 10 millisecondes. Mis en œuvre en mode automatique, la solution s’intègre de manière transparente aux mécanismes d’authentification dans la logique commerciale d’une entreprise, déclenchant automatiquement les réinitialisations de mot de passe et l’authentification multi-facteurs (en cas d’activité malicieuse détectée).

Pour un client, DataDome Account Protect a déjà démontré une réelle efficacité. Une marque de luxe leader a rencontré des obstacles significatifs avec leur système de réservation en ligne, luttant contre une augmentation des inscriptions, atteignant entre 100 000 et 300 000 quotidiennement. C’est grâce à la solution DataDome Account Protect que l’entreprise a découvert que 75% de ces inscriptions étaient frauduleuses. La mise en œuvre de la solution de DataDome s’est avérée très fiable, affichant un taux de faux positifs de seulement 0,00091%. Cela a permis à la marque de reprendre le contrôle de leurs inscriptions, de diminuer les rendez-vous manqués et de rediriger leur attention vers les interactions clients authentiques, améliorant ainsi leur expérience de réservation.

Les principaux avantages de DataDome Account Protect incluent :

• Prévention du piratage de compte et de la création de faux comptes - avant qu’elles ne se produisent : la solution réduit considérablement l’exposition à la fraude sur les comptes aux points d’interaction utilisateur critiques, protégeant ainsi les utilisateurs et la réputation de la marque.

• Réduction des pertes financières : les entreprises peuvent rediriger les ressources précédemment allouées à l’investigation de la fraude vers des projets stratégiques qui améliorent la satisfaction client et élargissent les opportunités commerciales.

• Évaluation continue du risque : chaque interaction utilisateur, de la connexion au paiement, est analysée, fournissant aux entreprises une évaluation évolutive des risques potentiels de fraude.

• Transparence et enseignements : DataDome offre un aperçu des actions recommandées et des schémas d’attaque, permettant aux entreprises de comprendre et de répondre efficacement aux menaces.

• Conformité avec les réglementations sur la vie privée : DataDome Account Protect va au-delà des normes GDPR et CCPA, garantissant que les données des utilisateurs sont protégées et que les droits à la vie privée sont respectés.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à plusieurs annonces récentes, incluant le lancement de DataDome Ad Protect, le programme bot bounty de DataDome, le lancement de Device Check, l’expansion de son programme de partenaireset la clôture d’une levée de fonds en série C à hauteur de 42 millions de dollars. DataDome a été largement reconnu pour ses capacités de détection et d’atténuation à la pointe du marché, notamment en étant le seul fournisseur de détection et d’atténuation des bots à figurer sur la prestigieuse liste des meilleurs produits de sécurité de 2024 de G2. DataDome a également été récompensé pour son utilisation de l’intelligence artificielle par les prix SC Europe 2023, a reçu les prix Fortress Cybersecurity 2023 pour la sécurité des applications, et Global Infosec 2023 pour l’atténuation des bots la plus innovante, et bien plus encore.