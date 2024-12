DataDome et SECUTIX s’associent pour améliorer la protection contre les bots dans le secteur de la billetterie en ligne

décembre 2024 par Marc Jacob

Le Pack Bot-Protect de SECUTIX, conçu par DataDome vise à sécuriser les billetteries en ligne contre la fraude en ligne et les attaques de bots. Destiné aux clients de SECUTIX dans les secteurs du sport, du spectacle et de la culture, il répond aux enjeux croissants liés aux cyberattaques à grande échelle.

Le secteur de la billetterie a été le théâtre d’une forte augmentation des cyberattaques cette année, tant en termes de volume que de sophistication. À mesure que la technologie de l’IA évolue et est utilisée par les cybercriminels, la nécessité d’une protection avancée n’a jamais été aussi cruciale.

Le Pack Bot-Protect de SECUTIX permet d’identifier et de neutraliser de manière proactive les menaces telles que le scraping de sites web, le credential stuffing, l’analyse des vulnérabilités et la création de faux comptes. Il offre une prise de décision en temps réel et permet de déterminer avec précision les zones d’un site web ciblées par les attaques.

SECUTIX a choisi DataDome, récemment désigné leader dans The Forrester Wave for Bot Management Software, comme partenaire en raison de son expertise et de son expérience dans la lutte contre le scalping.

Les deux entreprises ont déjà travaillé ensemble dans le cadre d’un grand tournoi de football, au cours duquel DataDome a identifié jusqu’à 90 % du trafic comme étant malveillant et l’a bloqué efficacement. En outre, la solution de DataDome a permis une réduction remarquable de 99 % de la fraude par prise de contrôle de compte pour le tournoi, tout en garantissant une expérience d’achat de billets fluide et sans interruption.