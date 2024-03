DataDome 225 000 comptes ChatGPT piratés sont en vente sur le Dark Web

mars 2024 par Antoine Vastel, Head of Research chez DataDome

225 000 comptes ChatGPT ont été piratés et leurs identifiants et mots de passe OpenAI auraient été mis en vente de janvier à octobre 2023 sur le Dark Web selon l’entreprise de cybersécurité Group-IB. Le nombre d’identifiants compromis est en augmentation de 36 % par rapport aux cinq premiers mois de 2023. Suite à la publication de cette information, Antoine Vastel, Head of Research chez DataDome, fait le commentaire suivant :

« Cette brèche d’OpenAI est préoccupante pour les entreprises, car ChatGPT est souvent utilisé dans un cadre professionnel et les employés sont susceptibles de saisir des données et des informations sensibles de l’entreprise dans le tchat. Les cybercriminels peuvent s’en servir pour s’approprier la propriété intellectuelle privée ou pour recueillir des informations en vue de mener des campagnes ciblées d’ingénierie sociale ou d’hameçonnage ciblé pour obtenir l’accès à d’autres comptes/environnements d’entreprise. En adoptant une approche proactive et informée de la sécurité, les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel de ChatGPT tout en maintenant les normes les plus élevées de confiance et d’intégrité dans leurs opérations. »