DataCore Software lance sa nouvelle solution de cybersécurité

octobre 2024 par Marc Jacob

Alors que le monde numérique est confronté à des niveaux croissants de cybercriminalité, l’Union européenne met en place la directive NIS 2 qui impose des mesures de sécurité plus strictes pour protéger les infrastructures et les services critiques. En réponse à cela, DataCore Software lance sa nouvelle solution de cybersécurité, conçue pour aider les entreprises à améliorer leur sécurité et à s’adapter aux dernières exigences réglementaires.

Appliquée à partir d’octobre 2024, la directive NIS 2 sera intégrée dans les législations locales des États membres de l’UE, élargissant son champ d’application à davantage de secteurs et imposant des sanctions plus sévères en cas de non-respect. Elle définit des exigences strictes en matière de gestion des cyber-risques, de traitement des incidents, de sécurité des données et de continuité des activités, qui sont contraignantes au sein des pays de l’UE et ont également un impact sur leurs partenaires internationaux.

Renforcer la cyber-résilience

La nouvelle solution de cybersécurité de DataCore offre des capacités de prévention, de détection et de récupération, permettant aux entreprises de renforcer leurs défenses contre les acteurs malveillants. En mettant l’accent sur le renforcement de la cyber-résilience, DataCore améliore les mesures de redondance pour minimiser efficacement les temps d’arrêt et les pertes de données lors d’événements perturbateurs. Les principaux aspects de la solution incluent :

• Sécurité des données : protéger les données grâce au chiffrement, à l’immuabilité et aux contrôles d’accès et d’authentification. Assurer la traçabilité à des fins de conformité à l’aide de contrôles d’intégrité des données et de journaux d’audit.

• Continuité des activités et reprise après sinistre : assurer une haute disponibilité grâce à une réplication multidirectionnelle, faciliter la récupération à partir de sites distants en cas de panne ou de cyberattaque.

La solution de cybersécurité de DataCore repose sur la base du logiciel de stockage de données qui, depuis plus de deux décennies, garantit des opérations ininterrompues et une protection des données inégalée pour les clients du monde entier.

Julien Guillaumou, CTO, Integra Systems, témoigne : « L’un de nos clients a subi une attaque ciblée majeure qui a détruit ses systèmes d’information, y compris son infrastructure de secours. Nous avions mis en place la solution de cybersécurité de DataCore pour contrer ce type d’attaque. Grâce à cette solution, nous avons pu redémarrer et récupérer toutes les données à quelques secondes près juste avant l’attaque. »

En outre, les entreprises et organismes publics peuvent tirer parti de la solution de DataCore pour répondre à un éventail plus large d’exigences réglementaires, notamment le prochain projet de loi sur la cybersécurité et la résilience au Royaume-Uni (Cyber Security and Resilience Bill), la directive de l’UE sur la résilience des entités critiques (CER) et des réglementations similaires à l’échelle mondiale.