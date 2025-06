DataCore Software annonce la nomination de Tom Cordiner au poste de Chief Revenue Officer

June 2025

DataCore Software annonce la nomination de Tom Cordiner en tant que Chief Revenue Officer (CRO). A ce poste, Tom Cordiner pilotera la stratégie commerciale, channel et revenus pour accélérer la croissance et l’expansion de l’entreprise au niveau mondial. En parallèle, Amanda Bedborough quittera son poste de CRO pour rejoindre le conseil consultatif de DataCore. Amanda Bedborough a été une dirigeante exceptionnelle chez DataCore, sa vaste expertise commerciale et son leadership collaboratif ont fortement contribué au succès de l’entreprise.

Tom Cordiner apporte plus de 30 ans d’expérience dans le pilotage de la croissance des revenus à l’échelle internationale et dans la création de modèles de go-to-market très performants, avec une vaste expérience dans la diffusion de contenus, les médias numériques, l’informatique et les télécommunications. Avant de rejoindre DataCore, il a travaillé en tant que CRO chez Avid Technology, où il a su stimuler la croissance de l’entreprise sur ses principaux marchés et où il a joué un rôle clé dans la transformation du modèle commercial de l’entreprise et dans la croissance soutenue du revenu annuel récurrent.

Avant de rejoindre Avid, Tom Cordiner était vice-président des ventes et du développement commercial chez Technicolor et dirigeait les équipes commerciales internationales dans les secteurs de la diffusion, des médias et des télécommunications. Il a également occupé des postes de direction au sein d’entreprises technologiques mondiales, notamment Technicolor, Cable & Wireless et EMC, en mettant l’accent sur les marchés internationaux, la croissance du revenu récurrent et l’excellence opérationnelle.

Sa nomination s’inscrit dans l’orientation stratégique de DataCore qui vise à renforcer son leadership dans le software-defined storage, à faire progresser l’innovation en matière d’infrastructure hyperconvergée et à accélérer la croissance dans le secteur des médias et du divertissement.

La nomination de Tom Cordiner intervient alors que DataCore continue la réalisation de ses initiatives de croissance stratégique, avec notamment la récente acquisition de Pixitmedia, un leader des solutions de gestion de données hautes performances pour les médias et le divertissement, et de StarWind, un fournisseur d’infrastructure hyperconvergée (HCI) de confiance, axé sur les marchés Edge, ROBO et PME.