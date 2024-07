DataCore lève 60 millions de dollars américains

juillet 2024 par Marc Jacob

DataCore Software a franchi une étape importante en levant 60 millions de dollars américains lors d’un cycle de financement mené par Vistara Growth, un fournisseur de capital de croissance flexible pour les entreprises technologiques innovantes. Cet investissement permettra à DataCore d’élargir ses offres technologiques et son agilité opérationnelle, garantissant ainsi à l’entreprise de répondre efficacement aux demandes évolutives des environnements de données et des piles d’infrastructures modernes. En élargissant sa portée sur le marché pour répondre aux cas d’utilisation émergents, DataCore vise à soutenir ses clients et à assurer leur succès dans le core, l’edge et le cloud.

Avec l’augmentation non seulement des volumes de données, mais aussi de leur complexité et des cybermenaces, les organisations sont confrontées à des défis sans précédent en matière de gestion des données. DataCore s’apprête à tirer parti de l’injection de nouveaux capitaux pour faire progresser sa suite de solutions de stockage, en concentrant ses efforts sur l’amélioration de l’infrastructure et de la résilience des données. L’investissement alimentera l’intégration des technologies d’IA, permettant aux entreprises d’extraire des informations exploitables et de rationaliser les flux de travail complexes grâce à une automatisation intelligente. De plus, une concentration continue sur les cadres de cybersécurité aidera les clients de DataCore à contrer l’évolution des vecteurs de menaces, en fournissant des garanties de protection des données plus robustes.

John O’Donoghue, qui a dirigé l’investissement pour Vistara Growth, a déclaré : « En tant que pionnier des solutions de stockage et d’infrastructure de données, DataCore est bien placé pour capitaliser sur les volumes croissants de données générés par les transformations numériques des entreprises. Les clients de DataCore dépendent de leurs solutions flexibles et indépendantes du matériel pour les workflows de stockage critiques à haute disponibilité, et nous sommes ravis de nous associer à leur prochaine phase de croissance. L’expérience de DataCore en matière de fourniture de solutions d’infrastructure de pointe s’appuie sur 25 ans de R&D et de l’innovation, renforcées par des acquisitions stratégiques. »

Alors que DataCore entame ce nouveau chapitre, l’entreprise se concentre sur l’innovation produit avec des solutions transformatrices d’IA et de cyber-résilience, repoussant les limites de ce qui est possible en matière de gestion des données. Cette stratégie avant-gardiste positionne DataCore comme un catalyseur de progrès, permettant aux organisations de moderniser et de pérenniser leur infrastructure numérique et leurs systèmes informatiques.