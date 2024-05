DataCore lance Swarm Single Node

mai 2024 par Marc Jacob

S’appuyant sur plus de deux décennies d’expérience dans les technologies de stockage, DataCore continue d’innover dans la gestion des données et l’edge computing. DataCore Swarm Single Node est une initiative stratégique visant à répondre aux demandes particulières des organisations informatiques d’aujourd’hui, en particulier dans les déploiements de stockage plus petits, les bureaux distants (ROBO) et les sites en périphérie, où le stockage et le traitement des données locales sont essentiels.

Dans le paysage informatique actuel, le concept de gravité des données où les données s’accumulent et attirent davantage de données et d’applications, pose des défis majeurs, en particulier dans les environnements où l’espace est limité. En combinant la technologie de conteneurs basée sur Kubernetes obtenue lors de l’acquisition de MayaData avec l’offre phare de stockage objet de DataCore, Single Node Swarm introduit une plateforme révolutionnaire de stockage objet conteneurisé. Cela permet de relever les défis inhérents aux environnements plus petits en stockant, gérant et protégeant les données, en réduisant la latence, en augmentant le débit et en permettant un traitement local rapide des données.

Une technologie prête pour répondre à la forte croissance des charges de travail

Single Node Swarm est une solution de stockage objet software-defined qui offre une protection et un archivage des données robustes pour les déploiements plus petits. Il garantit la cyber-résilience contre les ransomwares, les accès non autorisés et les pertes de données. L’architecture permet la liberté et la flexibilité du matériel, ce qui permet aux entreprises de choisir l’équipement idéal pour leurs besoins informatiques, sans être enfermées dans des fournisseurs de matériel spécifiques. Les entreprises peuvent tirer parti de cette plateforme simplifiée et rentable, en optimisant leurs opérations et en ouvrant la voie à une croissance durable et à un avantage concurrentiel.

Applicabilité étendue à l’ensemble des environnements informatiques

Single Node Swarm apporte une gestion des données de classe élevée aux environnements informatiques de petite taille dans divers secteurs d’activité, notamment :

• Santé : stockage et accès aux données médicales dans des établissements distants et mobiles.

• Services financiers : archivage et conservation à long terme des données dans les succursales.

• Commerce de détail : gestion sur site des stocks et des registres de vente.

• Éducation : prise en charge de la gestion des données et de la diffusion de contenu sur les campus distants.

• Voyages et logistique : stockage et protection des documents dans des réseaux décentralisés.

• Médias et divertissements : faciliter l’accès local aux actifs médiatiques issus de la production.

• Recherche : sécurisation des données de recherche sur des sites distants.

Timo Fischer, directeur général de Campus Computersysteme GmbH, a fait part de son enthousiasme pour ce lancement : « Nous sommes heureux de soutenir le lancement de Single Node Swarm de DataCore. Cette offre innovante de stockage de données est parfaitement adaptée aux besoins de nos clients. Nous pouvons désormais offrir à nos clients la protection des données et l’archivage actif - qui ne sont généralement disponibles que dans les grands datacenter - pour des installations sur site plus petites. Le facteur de forme compact, proposé à un prix adapté, permet de stocker plus de données avec moins d’efforts. Grâce à l’approche logicielle éprouvée de DataCore, nous sommes totalement indépendants des fournisseurs en ce qui concerne le matériel. »