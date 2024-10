DataCore Days 2024 : Retour sur l’événement annuel du leader de la virtualisation de stockage dans le core, l’edge et le cloud

octobre 2024 par DataCore

DataCore a organisé son événement annuel, les « DataCore Days », les 3 et 4 octobre derniers : une occasion de réunir près de 250 participants avec une majorité de partenaires et 25 clients. Des chiffres qui démontrent une nouvelle fois la solidité de l’écosystème de DataCore et les ambitions de ce leader de son marché qui a levé 60 millions USD en juillet dernier.

Après le Puy du Fou en 2023, DataCore a choisi cette année la ville de Menton et son Palais de l’Europe pour sa 13ème édition des DataCore Days. En effet, depuis de nombreuses années, la société basée en Floride organise sur deux jours plusieurs plénières et activités à destination de ses collaborateurs, de ses partenaires et clients. Cet événement a été l’occasion pour tous les conviés de partager des moments de convivialité et rencontrer l’équipe DataCore France mais aussi USA qui a fait le déplacement pour l’événement dont notamment Dave Zabrowski, CEO DataCore.

Le premier jour des DataCore Days fut l’occasion d’assister à la plénière présentant la vision de DataCore, mais aussi de découvrir les nouveautés produits, les innovations et d’échanger autour de thématiques techniques. Les principales annonces ont été tournées vers la cyber-résilience, alors que l’Europe se met en conformité à la réglementation NIS 2.

Par ailleurs, DataCore a pu compter sur le témoignage de deux de ses clients lors d’une table ronde utilisateurs : la mairie de Saint-Denis de la Réunion et l’hébergeur IPGarde sont revenus, chacun, sur leur longue et unique histoire avec DataCore.

Enfin, DataCore a procédé à une cérémonie de remise de 10 Awards auprès de ses partenaires les plus impliqués sur l’année 2023/2024. 10 partenaires ont été récompensés dans 10 catégories :

Meilleur partenaire hors Métropole : Infodom

Meilleur investissement technique : Koesio

Meilleure Croissance : Atemis

Meilleur MSP : IPGarde

Meilleur Partenaire Solutions : Integra Systems

Meilleur Groupement National : Red IT

UK Partner of the year : Virtual Effect

Benelux Partner of the year : Orbid

Iberia Best deal of the year : Omega Peripherals

Honorary Award : Micro Technology Consultancy

Le second jour fut consacré à des ateliers techniques et commerciaux permettant de discuter des innovations technologiques et de la stratégie commerciale de DataCore.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’appuyer nos ambitions sur une croissance à deux chiffres de notre CA. Nous bénéficions d’atouts technologiques, mais nos partenaires et leur expertise sont essentiels à notre succès. Les DataCore Days sont un rendez-vous convivial dont le succès est basé sur les échanges entre partenaires et clients. Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance. Nous continuerons à mettre tout en œuvre pour rester à la hauteur de leur expertise. » affirme Pierre Aguerreberry, VP Sales Western Europe chez DataCore.

Venu spécialement de Floride, Dave Zabrowski, CEO de DataCore, déclare : « Près de 250 invités, de France mais aussi du Benelux, du Royaume-Uni, d’Espagne, du Portugal, d’Estonie, de la Suisse, des Dom-Tom et de Malte, ont assisté à l’événement pour en savoir plus sur nos annonces, notre vision et nos nouvelles stratégies. Je suis fier de voir nos entreprises partenaires s’impliquer à nos côtés. L’Europe connait une croissance très rapide grâce à leur engagement et leur expertise qui sont des atouts essentiels à notre succès. Je tiens à les remercier pour leur présence et leur donne rendez-vous en 2025 ! »