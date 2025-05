DataCore acquiert StarWind

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alors que les entreprises génèrent des volumes croissants de données critiques dans l’edge, le besoin d’infrastructures simplifiées et évolutives est devenu une priorité absolue. Gartner estime qu’environ 75 % des données d’entreprise mondiales seront créées et traitées en dehors de l’environnement core traditionnel. Cette évolution se manifeste dans de nombreux cas d’usages, notamment pour les chaînes de distribution qui traitent les données recueillies en magasin, les industriels qui préviennent les pannes d’équipement grâce à une surveillance en temps réel, les prestataires de soins de santé qui gèrent les données patients distribuées ou encore les institutions financières qui recourent au traitement des transactions au niveau des succursales. Grâce à la technologie de StarWind, DataCore répond à ces besoins en offrant une approche unique de l’HCI qui réduit la complexité tout en améliorant l’efficacité opérationnelle des infrastructures hétérogènes.

L’entreprise fusionnée propose désormais l’un des portefeuilles de stockage les plus complets du secteur, couvrant le stockage en blocs, en file, en objets S3 et en conteneurs natifs. Cet élargissement de l’offre s’inscrit dans le projet DataCore.NEXT, la vision stratégique de l’entreprise visant à prendre en charge diverses charges de travail et modèles de déploiement dans les environnements core, edge et cloud grâce à des solutions logicielles flexibles de pointe.

La gestion informatique des sites distants, des succursales et des environnements edge exerce une pression croissante pour faire plus avec moins de ressources. Avec des budgets plus serrés et un personnel sur site limité, les entreprises exigent des plateformes résilientes et à faible encombrement, faciles à déployer et à gérer. La combinaison des capacités de DataCore et StarWind répond directement à ce besoin, fournissant ainsi une alternative intéressante aux approches HCI traditionnelles.