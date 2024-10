D-Link présente les commutateurs de la série DMS-1250

octobre 2024 par Marc Jacob

D-Link Corporation annonce l’expansion de sa gamme de produits multi-Gigabit avec le lancement des commutateurs intelligents de la série DMS-1250. S’appuyant sur le succès des switches non administrables DMS-105 et DMS-108, la dernière série de D-Link propose quatre nouveaux modèles : DMS-1250-10S, DMS-1250-10SLP, DMS-1250-10SP et DMS-1250-12TP. Conçus pour améliorer les performances multi-Gigabit grâce à des fonctionnalités avancées et à une gestion transparente, ces commutateurs sont une solution idéale pour offrir une connectivité ultra-rapide dans les environnements TPE, PME ou les immeubles d’appartements locatifs.

La série DMS-1250 offre des vitesses de transmission de 2,5 Gbit/s, des liaisons montantes haut débit de 10 Gbit/s et différentes options de gestion flexibles.

Les modèles DMS-1250-10SP, DMS-1250-12TP et DMS-1250-12SPL prennent en charge le PoE 802.3at, permettant d’alimenter les points d’accès Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E hautes performances. Avec une bande passante 2,5 fois supérieure à celle des connexions 1G traditionnelles, ces switches garantissent une connectivité plus rapide et plus stable pour les appareils clients compatibles 2,5 Gbit/s. Les ports 10GBASE-T et SFP+ supplémentaires offrent une connectivité étendue aux serveurs haut débit ou aux périphériques NAS.

La série DMS-1250 est entièrement rétro compatible avec l’infrastructure 1 Gbit/s, les utilisateurs peuvent ainsi mettre à niveau les vitesses sans coûts supplémentaires. Alors que de plus en plus de PC, de points d’accès et de routeurs intègrent un réseau local de 2,5 Gbit/s, la série DMS-1250 s’impose comme la solution optimale pour les déploiements Wi-Fi 6.

Pour les PME, certains modèles de la série DMS-1250 sont dotés d’un ventilateur à 5 vitesses au fonctionnement intelligent qui peut être désactivé ou réglé en mode silencieux pour des espaces de travail et des réunions plus calmes. Les capacités QoS avancées L2+ renforcent l’efficacité du réseau, réduisant la latence vidéo et audio pendant les réunions virtuelles. Avec son éventail de fonctionnalités de sécurité, y compris l’authentification IEEE 802.1X, la série DMS-1250 empêche les accès non autorisés et protège les données sensibles de l’entreprise.

La détection et le blocage des boucles assurent la protection contre les perturbations du réseau causées par les tempêtes de diffusion. De plus, la fonction PoE perpétuelle intégrée fournit une alimentation continue aux appareils PoE, même en cas de redémarrage du commutateur, tandis que Fast PoE garantit une reprise rapide de l’alimentation. La fonction PD alive réinitialise automatiquement les périphériques PoE pour les reconnecter au réseau. Ces fonctionnalités garantissent la robustesse, la sécurité et la fiabilité des réseaux des PME.

Solutions multi-gigabits à l’épreuve du temps

Alors que la demande de mise en réseau plus rapide dans les environnements domestiques et professionnels ne cesse de croître, D-Link propose une gamme complète de solutions multi-gigabits. Qu’il s’agisse de commutateurs non administrés ou de commutateurs intelligents, le portefeuille de D-Link améliore la productivité et les performances du réseau.

La série DMS-1250 combine des vitesses ultra-rapides avec des fonctionnalités logicielles avancées, offrant une connectivité transparente et fiable.