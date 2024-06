D-Link présente la nouvelle série DXS-3410

juin 2024 par Marc Jacob

Stackables en 10G/25 Gb jusqu’à 9 unités, permettant ainsi d’accompagner l’évolution de l’entreprise, ces switches de niveau 3 bénéficient de protocoles réseau et de sécurité haute performance afin de sécuriser les installations et d’optimiser les délais des plans de reprise d’activité (PRA) en cas de besoin.

La série DXS-3410 est équipée d’options de connexion réseau multi-Gigabit Ethernet et SFP+. Chaque modèle dispose de ports fibre 10G et de quatre ports SFP28 10/25G pour offrir polyvalence et rapidité, ainsi que d’un port USB 2.0, permettant aux utilisateurs de sauvegarder des fichiers Syslog sur un périphérique de stockage USB 2.0 par exemple.

La série DXS-3410 prend également en charge une alimentation redondante externe pour garantir un fonctionnement continu. En outre, ces commutateurs intègrent des fonctions de fiabilité essentielles pour améliorer la résilience du réseau. La gestion des liens redondants inter-switches G.8032 (ERPS) réduit le temps de récupération à 50 ms. Pour le partage de la charge et la sauvegarde de la redondance des liens dans une configuration de cascade de commutateurs, la série DXS-3410 offre une agrégation de liens dynamique 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.

La série DXS-3410 offre aux utilisateurs les dernières fonctions de sécurité telles que les listes de contrôle d’accès (ACL) multicouches et de contenu de paquets, le storm control et la liaison de port IP-MAC avec DHCP Snooping. La fonction IP-MAC-Port Binding (IMPB) permet aux administrateurs de lier une adresse IP et l’adresse MAC de l’équipement connecté au port physique du switch pour améliorer le contrôle d’accès des utilisateurs. Avec la fonction DHCP Snooping, le commutateur identifie automatiquement les paires IP/MAC en interceptant les paquets DHCP et les enregistre dans la liste blanche IMPB.

Gestion polyvalente du trafic

La série DXS-3410 propose un ensemble riche de fonctions QoS/CoS multicouches pour assurer une priorité élevée aux services réseau critiques tels que la VoIP, les vidéoconférences, l’IPTV et la surveillance IP, citons par exemple :

– Les fonctions de Traffic Shaping qui garantissent la bande passante pour ces services lorsque le réseau est très sollicité.

– La prise en charge du multicast L2 qui permet à la série DXS-3410 de gérer les applications IPTV qui sont en pleine expansion dans les entreprises.

Jusqu’à 9 commutateurs peuvent être combinés pour former une seule pile physique ou virtuelle, mettant ainsi à disposition jusqu’à 252 ports 10 Gigabit Ethernet. Les avantages sont multiples : cela permet d’augmenter la redondance, de simplifier la gestion et de fournir une adresse IP unique pour gérer tous les composants de la pile.



Politiques de contrôle d’accès simplifiées

La série DXS-3410 prend en charge des mécanismes d’authentification tels que 802.1X, le contrôle d’accès basé sur le Web (WAC) et le contrôle d’accès basé sur le MAC (MAC) pour un contrôle d’accès strict et un déploiement facile. Après l’authentification, des politiques individuelles telles que l’appartenance à un VLAN, les politiques de qualité de service et les règles ACL peuvent être attribuées à chaque hôte.

Disponibilité : immédiate

Prix conseillés :

– DXS-3410-32XY/E : 3915 Euros HT

– DXS-3410-32SY/E : 2475 Euros HT