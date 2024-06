Cyril Bertschy rejoint adista et prend la Direction des Marchés Publics et Stratégie Souveraine

juin 2024 par Marc Jacob

adista accueille Cyril Bertschy en tant que Directeur Marchés Publics et Stratégie Souveraine pour accompagner son développement. Après un parcours diversifié tant géographiquement (Europe, Asie-Pacifique) que professionnellement (commerce international, entreprenariat, management de transition, enseignement en intelligence économique) qui lui a d’ailleurs valu le titre de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Cyril Bertschy rejoint adista pour renforcer son positionnement en tant que partenaire de confiance et de proximité du secteur public en France.

Après un double cursus, juridique et commercial, Cyril Bertschy démarre en tant que Directeur Export des Tanneries Dupire avant d’entamer une carrière à l’international au sein d’une ETI industrielle française, Gravotech, en tant que Directeur des Ventes Italie, puis Directeur de la filiale anglaise, et enfin Vice-Président Asie-Pacifique, basé à Shanghai pendant 8 ans.

En 2012, il est nommé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, au titre du Commerce Extérieur de la France.

Après son retour en France, il développe une activité de manager de transition dans plusieurs entreprises Tech/Deeptech, dont Greenerwave et One-Too, avant de co-fonder Bispok (Bureau d’études et Cabinet de Conseils dans la connectivité sans fils sécurisée).

En parallèle, il reprend ses études au sein de l’Ecole de Guerre Économique à l’issue desquelles il coécrit un livre "Chine - Etats-Unis : Quelles guerres économiques ?". Depuis 2019, il donne des cours d’intelligence économique à l’Ecole Hexagone - Ecole de la Souveraineté Numérique française, basée à Versailles.

Cyril Bertschy rejoint adista en tant que Directeur Marchés Publics et Stratégie Souveraine pour piloter la stratégie marchés publics, doper l’offre de solutions souveraines et animer les synergies avec les partenaires d’adista, et plus largement du groupe inhérent dont fait partie adista.