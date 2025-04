Cyllene nommée partenaire le plus innovant de l’année lors du sommet 2025 de NetApp Partner Summit EMEA et LATAM

avril 2025 par Marc Jacob

Cyllene a reçu le prix NetApp EMEA & LATAM Partner Award 2025 du partenaire le plus innovant de l’année (Innovation Partner of the Year). Devant plus de 130 professionnels de l’industrie, ce prix a été présentée lors d’un dîner de gala à Lisbonne, au Portugal.

Les NetApp Partner Awards sont un événement annuel marquant pour le réseau de distribution de NetApp. Les hôtes de cette année, Giovanna Sangiorgi, vice-présidente senior EMEA et LATAM (Amérique latine), et Kristian Kerr, vice-président de l’organisation partenaire EMEA et LATAM, ont présenté 13 catégories qui célèbrent les partenaires qui se distinguent par leur quête d’excellence, d’innovation et de qualité. NetApp, connu pour son infrastructure intelligente de données, combine un stockage de données unifié, des services intégrés de données, des services opérationnels et de charge de travail pour transformer un monde de défis en une opportunité pour chaque client.