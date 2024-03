Cyllene annonce l’ouverture d’un nouveau datacenter Français

mars 2024 par Marc Jacob

Cyllene annonce l’ouverture de son quatrième datacenter. Un projet d’envergure qui n’est autre que le fruit d’une étroite collaboration avec Data4 et l’investissement de datacenters en Europe.

Dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2028, Cyllene poursuit son expansion pour proposer de nouveaux services à ses clients en quête de solutions de confiance au sein de sa plateforme de services Cloud : Alter. Cette implantation va permettre d’accompagner la croissance de ses datacenters existants, de conquérir une nouvelle zone géographique et, d’adresser de nouveaux usages avec son modèle résiliant et durable hautement disponible.

Idéalement situé au sud de Paris, sur le campus de Data4 à Marcoussis dans l’Essonne, ce nouveau datacenter fournira une capacité d’hébergement et une puissance sans limite. Les premiers déploiements clients sont prévus dès avril 2024.

Ce nouveau site (ALTER-DC4) s’ajoute aux trois datacenters existants de Cyllene en région parisienne. Grâce à leur proximité géographique, les clients pourront étendre leurs capacités d’hébergement, augmenter leur niveau de résilience, bénéficier d’une connectivité optimisée et d’une redondance accrue.

Les datacenters de Cyllene respectent les plus hauts standards de sécurité avec ses certifications ISO 27001, HDS, SOC 1 type II, SOC 2 type II et PCIDSS offrant ainsi un environnement idéal pour tout écosystème digital :

• Localisations stratégiques sur quatre zones distinctes (Paris, Nanterre, Montigny et Marcoussis),

• Suppression totale de tous risques majeurs (Inondations, séisme, …),

• Dispositifs de sécurité et de sureté des installations aux normes en vigueur,

• Interconnexions fibre très haut débit,

• Support client 24/7.

Également, Cyllene s’engage depuis plusieurs années dans un plan d’efficience énergétique de ses datacenters et maintient un PUE de 1,479. Engagement partagé par son nouveau partenaire, Data4. L’opérateur français a en effet lancé, dès la conception de ses infrastructures, une analyse du cycle de vie (ACV) approfondie sur l’ensemble de ses datacenters pour mesurer et réduire son impact environnemental et dont l’ensemble des bonnes pratiques ont permis de réduire de 20% son PUE ces dix dernières années.