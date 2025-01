CYBR-H, projet porté par Erium (Cyber Investigation) et Anozr Way, remporte l’appel à projets France 2030 pour réduire le risque cyber humain

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Erium, expert en cybersécurité et éditeur de solutions (dont Cyber Investigation) et Anozr Way, spécialisé dans la gestion des risques cyber humains et l’identification des vulnérabilités humaines, sont lauréats de l’appel à projets France 2030 dans la catégorie « Développement des technologies innovantes critiques » . Leur projet CYBR-H, reposant sur la complémentarité des plateformes des deux entreprises, a pour objectif de réduire le risque cyber humain.

Lancé en juillet 2023, l’appel à projets France 2030 vise à évaluer la cybersécurité et à accélérer l’innovation pour les produits et services permettant de mettre en œuvre efficacement les nouvelles réglementations NIS 2 et DORA.

Le projet CYBR-H vise à mesurer, piloter et réduire le risque cyber humain. Erium et Anozr Way, leaders de leur marché en France, proposent des plateformes logicielles complémentaires :

Erium renforce la culture cybersécurité des salariés, grâce à sa plateforme de formation ludique Cyber Investigation qui aide les utilisateurs standards, les experts techniques et les développeurs à comprendre les cyber-risques encourus dans la vie professionnelle et personnelle. Elle comprend des vidéos, des quiz, des fiches de référence rapide et des défis couvrant un éventail de cyber-risques.

La plateforme d’Anozr Way, AY PeopleSight, permet aux RSSI de piloter le Human Risk Management de leur entreprise grâce à un suivi de l’état de la menace d’attaques par ingénierie sociale pesant sur ses dirigeants et collaborateurs.

Un enjeu majeur : la prévention et la protection cyber des individus et des organisations

Alors que 95% des attaques cyber reposent toujours sur des failles humaines, CYBR-H permet aux collaborateurs et dirigeants de devenir des acteurs clés de la défense de leur organisation et de leur vie numérique. En combinant Cyber Investigation et AY PeopleSight, CYBR-H se positionne comme la solution européenne globale pour évaluer les risques liés au facteur humain, mobiliser les individus et déployer des actions de formation personnalisées pour lutter contre l’ingénierie sociale, les fraudes et les cyberattaques.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de France 2030. Le projet CYBR-H représente une avancée majeure dans la protection des individus et des organisations contre les menaces cyber. En collaborant avec Anozr Way, nous sommes déterminés à former les entreprises européennes à la résilience cyber et à établir de nouveaux standards internationaux » déclare Emilien Marimpouy, dirigeant de Cyber Investigation

« La cyber-protection des personnes est un enjeu crucial pour toutes les entreprises. Avec CYBR-H, nous visons à créer une culture de sécurité proactive et à équiper les collaborateurs des outils nécessaires pour se défendre contre les menaces modernes » précise Philippe Luc, président d’Anozr Way