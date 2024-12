Cybersécurité : qu’est-ce qu’une authentification forte ?

décembre 2024 par Zakaria Hajiri Regional Vice President, EMEA South Chez Ping Identity

Si un simple mot de passe suffisait autrefois à sécuriser les comptes en ligne, ce n’est plus le cas aujourd’hui, tant les attaques des fraudeurs sont de plus en plus sophistiquées.

Un processus d’authentification solide confirme l’identité de l’utilisateur avant de lui permettre d’accéder aux ressources numériques. Il permet de protéger les informations de votre entreprise, ainsi que les données appartenant à vos clients ou à vos employés. Le principe fondamental de l’authentification forte requiert au moins deux facteurs de sécurité indépendants qui confirment l’identité d’une personne. L’authentification est un investissement important dans le paysage actuel de la cybersécurité afin d’empêcher toute connexion non autorisée aux comptes de vos employés et de vos clients. En plus d’éviter les répercussions juridiques et les atteintes à la réputation de la marque, de nombreux secteurs sont désormais soumis à des réglementations qui régissent la façon dont ils doivent protéger les données stockées.

Les composants d’une authentification forte

Une stratégie d’authentification forte, quel que soit le secteur d’activité, doit intégrer quatre éléments :

• Des facteurs de connaissance qui impliquent des informations que l’utilisateur connaît. Il peut s’agir de mots de passe, de codes PIN et de réponses à des questions de sécurité. Même s’ils sont la forme d’authentification la plus courante, ils sont de plus en plus à risque lorsqu’ils sont utilisés comme seule condition d’accès.

• Des facteurs de possession qui comprennent les éléments que l’utilisateur possède physiquement, tels que les certificats de sécurité ou les appareils mobiles. Ils ajoutent une couche de sécurité aux mots de passe et sont demandés une fois le mot de passe correct saisi.

• Des facteurs d’inhérence : Les facteurs d’inhérence sont basés sur l’identité de l’utilisateur à l’aide de caractéristiques comportementales uniques. Il peut s’agir de données biométriques telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou l’authentification vocale. Autre type de facteur d’inhérence, la détection de la vivacité vérifie l’identité en utilisant des stratégies telles que le mouvement des yeux pour empêcher les connexions frauduleuses à l’aide d’images.

• La surveillance des sessions pour détecter les comportements inhabituels déclenche des avertissements lorsque des comportements inhabituels se produisent au cours d’une session. Les interactions peuvent être suivies, en plus des heures de connexion, de l’emplacement de l’appareil, des informations sur le navigateur, etc. Les outils d’orchestration sont utilisés pour définir des processus tels que la fin d’une session ou la demande d’une nouvelle authentification.

Authentification forte ou authentification multi-facteurs ?

L’authentification multi-facteurs (MFA) est un type d’authentification forte, mais l’authentification forte elle-même comprend un ensemble plus large de flux, de signaux de risque et de configurabilité de l’utilisateur. Alors que l’authentification multi-facteurs ne concerne que le processus de connexion, une stratégie d’authentification forte robuste assure une surveillance constante pour détecter les attaques et y répondre par une action appropriée.

Des applications et cas d’utilisation multiples

Il existe plusieurs secteurs qui bénéficient largement de pratiques d’authentification robustes, à l’image des services financiers, des entreprises ou encore dans le secteur public. En effet, les sociétés de services financiers ont besoin d’une authentification forte pour les services bancaires en ligne et les paiements mobiles. Elles doivent respecter les exigences en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). La vérification de l’identité des canaux hybrides est également nécessaire pour passer des connexions dans le cloud aux connexions sur site. En entreprise, la mise en œuvre de l’authentification forte dans les grandes entreprises et les environnements d’entreprise crée une expérience sans friction pour l’accès des employés. L’authentification forte renforce même la sécurité du travail à distance. De leurs côtés, les administrations et organismes publics ont besoin d’un accès sécurisé aux systèmes et communications de l’administration. L’authentification forte permet d’éviter que des acteurs malveillants accèdent à des informations confidentielles par le biais d’attaques ou d’opérations de phishing.

Des défis et des bonnes pratiques à anticiper

Pour réussir l’intégration de l’authentification forte, il faut anticiper des défis et adopter de bonnes pratiques. La résistance des utilisateurs se gère par une éducation précoce et un déploiement progressif. Trouver l’équilibre entre sécurité et expérience utilisateur est essentiel ; les retours des utilisateurs et la consultation de représentants internes facilitent ce processus. Bien que l’authentification forte soit un investissement, elle protège contre des pertes coûteuses dues aux violations de données. Il est aussi important de choisir une solution compatible avec l’infrastructure actuelle, évolutive, personnalisable, et conforme aux réglementations, pour une adoption durable et flexible.

Plus qu’une simple solution, de confort, l’authentification forte devient une nécessité en matière de cybersécurité. Quel que soit le secteur d’activité de votre organisation, votre marque, vos employés et vos clients bénéficieront tous de l’utilisation des bonnes pratiques d’authentification forte qui protègent les sessions et les données des utilisateurs.