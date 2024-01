CyberSecura officialise son partenariat avec Compleye

janvier 2024 par Marc Jacob

CyberSecura, entreprise grenobloise spécialisée en conseil et services innovants en cybersécurité et conformité réglementaire au RGPD, et Compleye, entreprise néerlandaise de gestion de la conformité en entreprise, ont conclu un accord de partenariat stratégique, permettant aux deux entreprises de collaborer dans le cadre de la gestion des projets de conformité de leurs clients. Les entreprises auront ainsi l’occasion de collaborer sur des projets clients nécessitant ces expertises (logicielles et de gouvernance) complémentaires.

CyberSecura est une entreprise spécialisée dans le conseil, le service et l’accompagnement des entreprises dans les domaines de la cybersécurité et de la conformité réglementaire au RGPD. L’entreprise accompagne également ses clients dans l’obtention de certifications de sécurité telles que les certifications SOC 2 type II et ISO27001. Dans ce cadre là, CyberSecura sera en mesure de proposer l’utilisation de la plateforme Compleye à ses clients, afin de leur permettre de s’équiper et de s’outiller dans le cadre de leur processus de certification. La plateforme Compleye est une plateforme collaborative de la conformité, qui permet à ses clients de simplifier leurs efforts de conformité. La plateforme permet aux entreprises de documenter facilement la création de leur SMSI, afin d’obtenir un aperçu de leur conformité ainsi que de leur processus de certification.

Au-delà de la collaboration commerciale entre les entreprises, et plus qu’une collaboration uniquement sur des projets clients, ce partenariat entre CyberSecura et Compleye permettra aux entreprises de collaborer dans le cadre du développement de la plateforme Compleye, et notamment dans le contexte de durcissement des exigences réglementaires apportées par l’entrée en vigueur de la directive NIS-2, une extension du périmètre de la directive NIS 1, sans précédent en matière de règlementation cyber. Dans ce cadre là, et de façon à pouvoir également proposer au marché un outil de gestion de la conformité à la directive NIS-2, CyberSecura apportera son expertise métier en cybersécurité afin d’accompagner les équipes de Compleye dans le développement et la construction d’une plateforme adaptée à ces nouvelles exigences.