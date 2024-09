Cybermoi/s : Appian renforce la lutte contre les fraudes IA

septembre 2024 par Appian

Andrew Cunje, CISO d’Appian, souligne l’importance croissante de la protection contre les fraudes par ingénierie sociale, en particulier celles via l’intelligence artificielle : "Dans un monde où les menaces évoluent constamment, notre approche de la sécurité doit être tout aussi dynamique. L’IA crée une révolution dans notre quotidien, mais elle ouvre également la porte à de nouvelles formes de manipulations sophistiquées. La protection contre l’ingénierie sociale nécessite une combinaison de technologies avancées et de sensibilisation des employés.

Les entreprises doivent pouvoir ajuster leurs processus de sécurité en temps réel. C’est là que la puissance du low-code prend tout son sens. Il permet aux organisations de créer et de modifier rapidement leurs applications de sécurité, sans compromettre la robustesse nécessaire pour faire face aux cybermenaces modernes. De plus, les solutions de sécurité, d’orchestration, d’automatisation et de réponse (SOAR) augmentent l’efficacité et la réactivité des opérations de sécurité. Cette agilité, combinée aux fonctionnalités de sécurité avancées comme la prévention des pertes de données (DLP) et la détection d’intrusion en temps réel, offre un bouclier efficace contre les tentatives de fraude de plus en plus sophistiquées".

Le CISO d’Appian conclut en encourageant les organisations à adopter une posture de sécurité robuste, en déclarant : "La sécurité n’est pas seulement une question de technologie, c’est une culture que nous devons cultiver à tous les niveaux de l’organisation et intégrer à l’ensemble des processus métier".