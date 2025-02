Cybermenaces dans l’industrie manufacturière : les clés pour se protéger efficacement

février 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

L’industrie manufacturière est de plus en plus exposée aux cyberattaques, comme les ransomwares et les menaces internes. Pour se protéger, les entreprises doivent renforcer leur cybersécurité avec des stratégies et mesures préventives adaptées.

L’industrie manufacturière fait face à des cybermenaces de plus en plus nombreuses, telles que les attaques par ransomware, les menaces internes, l’hameçonnage et les attaques de la chaîne d’approvisionnement. En 2023, le secteur représentera 25 % des cyberattaques, en faisant l’industrie la plus ciblée. L’augmentation de l’utilisation de l’Internet des objets (IoT) rend la cybersécurité essentielle pour protéger les systèmes et les données des fabricants.



Pourquoi la cybersécurité est cruciale pour les fabricants

Les processus de fabrication de plus en plus automatisés nécessitent une cybersécurité renforcée pour éviter des perturbations coûteuses. Les cybermenaces comme les ransomware et les menaces internes visent à perturber la production, voler des données sensibles et entraîner des pertes financières. Les réseaux complexes, qui allient technologies de l’information (IT) et technologies opérationnelles (OT), sont vulnérables sans sécurité adéquate. De plus, la conformité aux réglementations comme le RGPD et ISO 27001 est essentielle pour garantir la sécurité des données et préserver la réputation des entreprises.

Les principales cybermenaces pour l’industrie manufacturière

Attaques par ransomware : Les cybercriminels chiffrent les données de production ou les systèmes critiques, causant des interruptions et des pertes financières. En 2022, Bridgestone Americas a été victime de ransomware, forçant l’arrêt des usines pendant plusieurs jours.

Attaques de la chaîne d’approvisionnement : Ces attaques exploitent les vulnérabilités des fournisseurs pour infiltrer les systèmes d’une entreprise. L’attaque de SolarWinds en 2020, par exemple, a permis aux cybercriminels de compromettre des milliers d’organisations.

Menaces internes : Les employés ou sous-traitants peuvent involontairement ou délibérément exposer des informations sensibles. En 2023, Tesla a subi une fuite de données suite à l’action de deux anciens employés.

Hameçonnage et ingénierie sociale : Les cybercriminels manipulent les employés pour obtenir des informations sensibles. En 2019, Toyota Boshoku a perdu 37 millions de dollars à la suite d’une attaque de phishing ciblant ses employés.

Comment atténuer les cybermenaces ?

Pour se protéger, les fabricants doivent renforcer la sécurité des systèmes en mettant en œuvre des stratégies efficaces :

Sécurisation des comptes : Utiliser des mots de passe forts, des clés d’accès biométriques et l’authentification multi-facteurs (MFA) pour empêcher l’accès non autorisé.

Formation continue des employés : Sensibiliser les employés aux risques de sécurité, à l’identification des e-mails de phishing et à l’usage de mots de passe sécurisés.

Mise à jour des systèmes : S’assurer que les logiciels et firmwares sont régulièrement mis à jour pour corriger les vulnérabilités de sécurité.

Segmentation du réseau : Diviser le réseau en segments sécurisés pour limiter l’impact des cyberattaques.

Contrôles d’accès stricts : Appliquer le principe du moindre privilège pour limiter l’accès aux données sensibles.

Sauvegardes régulières : Effectuer des sauvegardes pour garantir la continuité des opérations en cas d’attaque.

Plan de réponse aux incidents : Mettre en place une équipe dédiée et un plan de gestion des incidents pour réagir rapidement face aux attaques.

L’industrie manufacturière est confrontée à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées, allant des ransomwares aux menaces internes et attaques de la chaîne d’approvisionnement. Pour y faire face, les entreprises doivent adopter des mesures de cybersécurité solides, telles que des contrôles d’accès rigoureux, une formation continue des employés, la segmentation des réseaux et des mises à jour régulières des systèmes. En appliquant ces précautions, les fabricants pourront non seulement se protéger contre les cyberattaques, mais aussi assurer la continuité de leurs opérations, se conformer aux normes en vigueur et préserver leur réputation.