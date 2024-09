Cybermenaces : comment renforcer la sécurité des archives électroniques

septembre 2024 par ARKHINEO

ARKHINEO offre des solutions d’archivage électronique hautement sécurisées, conformes aux standards les plus exigeants tels qu’ISO 27001 et NF 461. Et dans un contexte où les cyberattaques se multiplient, la conservation des archives électroniques est devenue une priorité absolue pour les entreprises. Les tests de vulnérabilité jouent un rôle clé dans la détection des failles potentielles de sécurité, permettant ainsi de renforcer la protection des archives et d’éviter les intrusions. Explications :

L’évolution des cyberattaques et leurs impacts sur les archives électroniques

Les cyberattaques ont considérablement évolué ces dernières années, passant de simples tentatives de piratage à des attaques complexes et ciblées. Les archives électroniques, souvent perçues comme des réservoirs d’informations confidentielles sont donc devenues des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Une attaque réussie peut non seulement compromettre la confidentialité des documents archivés, mais aussi altérer leur intégrité, entraînant ainsi des pertes financières et des risques opérationnels majeurs.

Toute organisation peut externaliser ses archives auprès d’un prestataire de confiance. Les documents essentiels à l’entreprise, tels que ceux relatifs à la stratégie et aux opérations, doivent être sécurisés pour prévenir non seulement les cyberattaques, mais aussi les erreurs ou actes malveillants internes qui pourraient compromettre leur intégrité. Pour les entreprises, la conservation des archives électroniques est donc non seulement une nécessité opérationnelle mais aussi un enjeu stratégique. Dans ce contexte, il est impératif de mettre en place des mécanismes de défense robustes capables de résister à des menaces sophistiquées et en constante évolution.

L’importance des tests de vulnérabilité dans la protection des archives

Les tests de vulnérabilité réguliers sont devenus un pilier central de la cybersécurité, particulièrement dans la protection des archives électroniques. Ces tests, effectués tous les six mois par Arkhineo, permettent de détecter et de corriger les faiblesses de sécurité au sein du système d’archivage électronique (SAE). Grâce à ces évaluations périodiques, les infrastructures de sécurité sont constamment renforcées, rendant toute tentative d’intrusion plus difficile. Un système d’archivage électronique permet de garantir l’intégrité et la traçabilité des documents électroniques conservés car il est presque impossible d’effacer, d’ajouter ou de dérober des documents conservés dans le SAE.

Ces tests permettent de prévenir les cyberattaques en identifiant les points faibles avant qu’ils ne soient exploités par des acteurs malveillants. Ils contribuent à maintenir une sécurité optimale des archives, en assurant que les systèmes sont toujours conformes aux normes de sécurité les plus élevées.

En externalisant l’archivage auprès d’un prestataire certifié comme Arkhineo, les entreprises bénéficient d’une protection renforcée de leurs documents stratégiques tout en préservant la valeur probante de leurs documents, essentielle pour répondre aux exigences légales et réglementaires en cas de contrôle ou de contentieux. Les infrastructures sécurisées et les protocoles d’accès stricts garantissent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux documents sensibles, assurant ainsi leur confidentialité et leur intégrité sur le long terme.