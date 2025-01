Cybermalveillance.gouv.fr lance une AlerteCyber concernant des failles de sécurité critiques dans les produits Microsoft

janvier 2025 par Cybermalveillance.gouv.fr

Cybermalveillance.gouv.fr déclenche ce jour une nouvelle AlerteCyber concernant des failles de sécurité critiques dans les produits Microsoft. Il est primordial de les corriger le plus rapidement possible en mettant à jour les systèmes concernés pour réduire les risques d’une cyberattaque.

Qu’est-ce qu’AlerteCyber ?

Mis en place en juillet 2021, AlerteCyber est un dispositif lancé dès lors qu’une menace ou une faille critique est identifiée et qualifiée en tant que telle, conjointement par l’ANSSI et Cybermalveillance.gouv.fr. Son objectif est d’informer les entreprises, collectivités, associations de toute taille, voire les particuliers face à la menace afin de les inciter à prendre les mesures qui s’imposent pour se protéger.

Dans le cadre du dispositif AlerteCyber, Cybermalveillance.gouv.fr publie ce jour une nouvelle alerte de cybersécurité concernant des failles de sécurité critiques dans les produits Microsoft. De quoi s’agit-il ? Quels sont les risques encourus ? Quels systèmes sont concernés et surtout, quelles mesures doivent être prises ? C’est précisément ce que détaille cette nouvelle AlerteCyber.

Description de la vulnérabilité

De nombreuses failles de sécurité critiques ont été corrigées dans les systèmes d’exploitation Windows, Windows Server et logiciels de la suite Office de Microsoft. Certaines de ces vulnérabilités sont exploitées par des cybercriminels et d’autres pourraient très prochainement l’être pour conduire des attaques massives contre les systèmes vulnérables. Il est vivement conseillé d’appliquer au plus vite sur les systèmes concernés les mises à jour publiées par Microsoft qui corrigent ces vulnérabilités et protègent de leur exploitation.

Quels sont les risques encourus ?

Espionnage, vol, voire destruction de vos données suite à la prise de contrôle à distance des équipements concernés.

Besoin d’assistance ?

Cybermalveillance.gouv.fr propose aux victimes le service d’assistance 17Cyber.gouv.fr, pour bénéficier d’une remédiation technique par un prestataire de confiance et/ou d’un accompagnement par un policier ou un gendarme 24/7.

Par ailleurs, pour réduire les risques de cyberattaque, il est essentiel de sécuriser ses systèmes en amont. Cybermalveillance.gouv.fr propose à travers le service de sécurisation Mon ExpertCyber une mise en relation avec des prestataires de proximité labellisés ExpertCyber en capacité d’accompagner les organisations pour la sécurisation de leurs systèmes d’information.