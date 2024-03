Cyberattaques en France - Comment lutter contre ces menaces fantômes ?

mars 2024 par Norton

Discrètes mais destructrices, les cyberattaques se multiplient en France. Au coeur de l’actualité, les cyberattaques en France commencent définitevement à faire partie du paysage médiatique. Parmi les victimes, plusieurs ministères français et l’un des plus importants établissements publiques pour l’emploi, France Travail. Des millions de données personnelles ont été publiées sur le Dark Web, ce qui représente l’une des plus importantes cyberattaques auxquelles la France ait été confrontée jusqu’à présent.

Il y a deux mois, la "mother of all beaches" (MOAB), révélée le 23 janvier, était également un exemple de la sophistication croissante de la cybercriminalité. La MOAB a révélée une certaine évolution dans l’ingéniosité des cybercriminels, qui consiste désormais à prendre des données précédemment volées, à les regrouper et à les partager avec des acteurs malveillants sur le Dark Web.

Qu’est-ce que cela signifie pour les Français ? Malheureusement, dans cet univers de piratages et de cyber attaques, les mesures de protection dans l’hypothèse où vos informations se retrouveraient sur le Dark Web constituent l’un des moyens de défense les plus efficaces. Les internautes du monde entier doivent être conscients du danger que représentent ces menaces et doivent savoir comment protéger leurs données. Il s’agit d’une combinaison de mesures proactives, la cyberhygiène, et l’utilisation de solutions de sécurité et de surveillance du Dark Web au cas où vos données se retrouveraient entre de mauvaises mains.

Voici quelques conseils pour naviguer en ligne en toute sécurité :

• Activez l’authentification à plusieurs facteurs : L’un des moyens les plus rapides et les plus simples de rester en sécurité en ligne est d’activer l’authentification multifactorielle sur vos comptes. Cette opération ne prend que quelques minutes par compte, et vous n’avez à la réaliser qu’une seule fois. Dès qu’elle est en place, les hackers ont deux fois plus de mal à accéder à vos comptes.

• Utilisez des mots de passe robustes et uniques : Des mots de passe complexes, qui utilisent une combinaison unique de chiffres, de lettres et de symboles peuvent empêcher les usurpateurs d’identité d’accéder à vos informations personnelles sur des comptes en ligne. N’utilisez pas les mêmes mots de passe à plusieurs reprises.

• Utilisez une solution contre le vol d’identité telle que Norton Identity Advisor Plus : l’adhésion à des services de protection contre le vol d’identité permet de déclencher des alarmes en cas de détection d’une activité frauduleuse, même sur le Dark Web.

• Surveillez vos comptes : Gardez un œil sur vos comptes et questionnez toute transaction financière qui vous semble suspecte. Si vous pensez qu’une transaction pourrait être frauduleuse, contactez votre banque pour clarifier la légitimité de la dépense.