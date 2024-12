Cyberattaque majeure : 40 Go de données clients Peugeot aux mains des hackers de Cicada 3301

décembre 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Une partie du réseau des concessionnaires Peugeot a subi une cyberattaque majeure menée par le groupe Cicada 3301, qui menace de publier 40 Go de données sensibles, incluant des informations clients et véhicules, si une rançon n’est pas versée d’ici le 6 janvier 2025. Stellantis enquête sur cette violation, qui pourrait entraîner des répercussions graves pour les opérations et la confiance des clients. Cette attaque illustre l’essor des cyber-extorsions basées sur l’exfiltration de données, un défi croissant pour les entreprises en 2025.