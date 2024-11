Cyberattaque Auchan : une menace croissante pour le secteur du commerce selon Tenable

novembre 2024 par Bernard Montel, EMEA Technical Director et Security Strategist de Tenable

« La série d’attaques visant de grands détaillants tels que Boulanger, Cultura, Truffaut, Free, et désormais Auchan, illustre un phénomène alarmant : le cybercrime est devenu une véritable industrie. Derrière ces violations se cache un écosystème criminel bien organisé, composé de groupes de hackers souvent affiliés. Une fois vos données personnelles exposées, il est déjà trop tard. Ces informations sont revendues sur un marché noir secondaire, où elles peuvent être combinées avec d’autres données volées pour mener des attaques encore plus ciblées, le but ultime étant souvent d’obtenir les informations bancaires des victimes.

Alors que nous entrons dans la saison des achats en ligne, marquée par des événements comme le Black Friday et Noël, les cybercriminels passent eux aussi à l’action. Cette période de forte activité en ligne est une opportunité pour eux d’exploiter la moindre faille et la moindre négligence.

Pour limiter les risques, quelques mesures simples peuvent faire la différence : se méfier des e-mails, SMS ou appels suspects, changer régulièrement ses mots de passe et activer l’authentification multi-facteurs sur ses comptes.

Cette vague d’attaques rappelle une réalité incontournable : la cybersécurité est une responsabilité partagée entre entreprises et consommateurs. Être vigilant est le premier pas pour protéger nos données et notre vie privée. »