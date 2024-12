CyberArk Workforce Identity obtient la certification FIDO2 de l’Alliance FIDO

décembre 2024 par Marc Jacob

CyberArk annonce que CyberArk Workforce Identity, un composant de la plateforme de sécurité des identités CyberArk, a obtenu la certification FIDO2 de l’Alliance FIDO. Cette organisation internationale a pour mission de réduire la dépendance mondiale aux mots de passe, et cette reconnaissance confirme une fois de plus l’engagement continu de CyberArk à renforcer la résilience face aux cybermenaces axées sur les identités.

L’Alliance FIDO (Fast IDentity Online) est une association industrielle ouverte qui vise à résoudre le manque d’interopérabilité entre les technologies d’authentification fortes et à remédier aux problèmes liés à la gestion de multiples noms d’utilisateur et mots de passe. Pour atteindre ces objectifs, l’Alliance promeut le développement, l’adoption et le respect des normes d’authentification et d’attestation des dispositifs.

La certification FIDO2 valide que le service d’authentification CyberArk Workforce Identity répond aux normes les plus strictes en matière d’authentification sécurisée. Lors de la récente conférence Authenticate 2024, la Réserve fédérale américaine a réitéré son soutien à des technologies d’authentification renforcées comme celles promues par FIDO, s’éloignant des méthodes d’authentification multifactorielle (MFA) plus vulnérables au phishing. La modernisation de l’authentification et l’approche Zero Trust, promues par le gouvernement américain, sont essentielles pour sécuriser les infrastructures critiques et contrer les menaces.

CyberArk Workforce Identity Security simplifie la gestion des identités et des accès en entreprise tout en offrant des niveaux de sécurité élevés. Les organisations peuvent ainsi activer le modèle Zero Trust et le principe du moindre privilège avec une visibilité complète, permettant à chaque identité d’accéder à n’importe quelle ressource de manière plus sécurisée, quel que soit l’endroit – tout cela avec des contrôles de privilèges intelligents adaptés.

Avantages clés de la certification FIDO

• Sécurité renforcée : la certification FIDO2 garantit des services d’authentification robustes et résistants aux menaces courantes.

• Interopérabilité : les produits certifiés fonctionnent de manière transparente avec d’autres solutions certifiées FIDO, offrant une expérience utilisateur unifiée.

• Normes industrielles : obtenir la certification FIDO2 renforce la position de CyberArk comme fournisseur de solutions d’authentification sécurisées fiables.