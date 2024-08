CyberArk obtient le label Trusted Cloud Provider de la Cloud Security Alliance

août 2024 par Marc Jacob

CyberArk annonce son obtention du label Trusted Cloud Provider de la Cloud Security Alliance (CSA), principale organisation mondiale dédiée à la définition et à la sensibilisation aux meilleures pratiques pour le maintien d’un environnement de cloud computing sécurisé. Le label Trusted Cloud Provider aide les entreprises à identifier les fournisseurs qui ont investi pour atteindre les normes les plus élevées en matière de sécurité de l’informatique cloud dans leurs offres de produits.

La CSA est l’organisation mondiale qui se consacre à la définition et à la sensibilisation aux meilleures pratiques visant à fournir un environnement sécurisé pour l’informatique cloud. Les organisations du monde entier reconnaissent l’urgence croissante de sécuriser leurs environnements multicloud ainsi que les solutions cloud qu’elles utilisent. Dans un paysage de menaces en constante évolution, renforcé par l’omniprésence croissante de l’IA, le label Trusted Cloud Provider témoigne du leadership de CyberArk en matière de sécurité des identités et de leur mission qui consiste à permettre aux clients de garder une longueur d’avance sur les hackers, qui disposent de moyens toujours plus importants, en repensant et en modernisant la manière dont toutes les identités sont sécurisées, qu’elles soient humaines ou machines, grâce à des contrôles intelligents des privilèges.