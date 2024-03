Cyber Show Paris, le nouvel évènement phare de la cybersécurité en France – dédié à la démonstration des solutions cyber pour tous les publics - se tiendra les 29 et 30 mai 2024 à Paris

mars 2024 par Marc Jacob

Le Cyber Show Paris est le 1er évènement français dédié à la démonstration des technologies de cybersécurité. L’évènement qui se tiendra à Paris, espace Champerret les 29 et 30 mai 2024 souhaite rendre accessible la cybersécurité au plus large public, des dirigeants de PME, ETI et collectivités, aux professionnels DSI et RSSI.

Le Cyber Show Paris est né d’un constat : le niveau d’information sur la cybersécurité est insuffisant, de même que l’accompagnement de l’écosystème au sens large. Au-delà d’être le premier évènement d’envergure au sein de la Capitale, le Cyber Show Paris a pour objectif de réunir l’ensemble de l’écosystème au sein d’un même lieu d’échange et de démonstration, c’est-à-dire aussi bien les grandes entreprises du SBF120 et les acteurs de la défense et du public, que l’ensemble des PME et ETI. Le Cyber Show Paris veut fédérer et inclure tous les professionnels – des RSSI et DSI, aux dirigeants de PME et ETI qui ne sentent pas suffisamment pas adressés - qu’ils aient simplement besoin d’informations ou qu’ils soient en recherche active de solutions de cybersécurité.

Le Cyber Show Paris se fixe de grandes ambitions dès sa première édition, avec :

100 exposants, dont 20 grands stands dédiés aux démonstrations

Plus de 50 Talks, conférences et ateliers

Plus de 5000m2 d’espace d’exposition et de partage

> Et un objectif ambitieux de 6000 visiteurs !

De grands acteurs de la cybersécurité et de l’industrie ont répondu présent dès le lancement de l’évènement. Parmi eux, Hexatrust, Airbus, Total Energies, ESET, OSIIC, GitLab, Nomios, Fortinet ou Proofpoint, SoSafe, Cybereason, Harfanglab ou encore OVH Cloud.

Le Cyber Show Paris compte également sur des partenaires de renom, partageant une vision commune et un engagement fort en matière de sécurité numérique : la Fédération Française de la Cybersécurité, EuroCloud France, Cyberjobs, le Medef, la CPME, la CCI France, BPI France, Cyber Booster, Pitch my Start Up, ou encore les régions Occitanie, Normandie et Sud.

Un programme riche et des intervenants de renom

Au cours des deux jours du Cyber Show Paris, les participants auront l’opportunité d’explorer une programmation diversifiée et riche en contenu et d’entendre des experts de haut-niveau, notamment :

Le Général Husson, Commandant du COMCyber-MI, monsieur le Député Philippe Latombe, et Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust, qui lanceront le Cyber Show Paris,

mais aussi le Général Patrick Perrot, coordonnateur IA, stratégie de la donnée au sein de la Gendarmerie Nationale ; Julien Nizri, DG de l’Afnor, Thomas Roccia, expert de renommée international sur les vulnérabilités cyber ; Arnaud Martin, RSSI de la Caisse des Dépôts et Consignations ; Guillaume Mortelier, Directeur Exécutif en charge de l’accompagnement chez Bpifrance ; Maxence Démerle, Directrice du numérique chez MEDEF ou encore Marc Bothorel, référent Cybersécurité de la CPME.

Le programme des principales tables rondes plénières est également disponible. Les grands thèmes de la cybersécurité au cœur d’une année 2024 riche en enjeux, seront abordés :

Cyberattaques : ETI, PME et collectivités territoriales, en première ligne du risque numérique

NIS 2, DORA... : Évaluer les impacts des nouvelles réglementations sur les entreprises

Cybersécurité des JO 2024 : les entreprises et collectivités locales également concernées

Cyberassurance, financement public, responsabilité juridique... Les dispositifs à connaitre

Sensibilisation des collaborateurs : les clés pour une cyber-résilience efficace

L’IA, au service de la sécurité de votre entreprise

La blockchain dans la supplychain : à la recherche d’une sécurité de bout en bout

Cyber guerre et cyber paix : quels impacts pour nos entreprises ?

Cloud et souveraineté numérique, illusion et réalité

Le succès des logiciels français en cybersécurité

Le Cyber Show Paris ouvre les candidatures des Trophées de l’Innovation

Le Trophée de l’innovation va récompenser les initiatives novatrices dans le domaine de la cybersécurité. Destinés à encourager la créativité et l’excellence des entreprises cyber, les Trophées de l’innovation récompenseront chaque année les meilleures solutions de cybersécurité répondant aux besoins des 4 catégories d’utilisateurs finaux :

Le Trophée Cyber Show Grand Compte et institutionnel

Le Trophée Cyber Show PME/ETI/Collectivités

Le Trophée Cyber Show « Start-up Française » ou « Région »

Le Trophée Cyber Show « Coup de cœur » (Produit / Service de l’année).

Les Trophées seront décernés par un jury d’experts renommés parmi lesquels de nombreux utilisateurs de solutions :

Marylyne Boubee, RSSI CD32 ; Cédric Cartau RSSI CHU de Nantes ; Olivier Daloy, RSSI Bluenable ; Sébastien Dupont, RSSI Cyber4U ; Sylvain Gorce, RSSI ; Aurélie Luttrin, fondatrice du cabinet EOKOSMO ; Danièle Massonnet, ex-RSSI Thalès ; Julien Naveaux, RSSI et Michel Weinachter, RSSI de Cheops Technology.

Les entreprises sont invitées dès à présent à proposer leur candidature. La remise des Trophées aura lieu lors du Cyber Show Paris 2024.

Le Cyber Show Paris c’est aussi de nombreux ambassadeurs engagés démontrant ainsi l’intérêt de l’écosystème pour l’évènement et son positionnement : SaxX, Karim Lamouri, Séverine M-P, Fatiha Mimouni, Leslie Fornero, Aude Folcher, Imane Dahou, Yoann Dufour, Anne Leslie, Lionel Klein, Julien Metayer, Séverine Iltis, Yohann Bauzil, Sylvain Cortes, Hussein Aissaoui ou encore Hamza Kondah.

A propos d’Eden Forums

Depuis 2011, Eden Forums organise des évènements sur mesure et engagés autour des métiers du numérique et de la cybersécurité. Fondateur du Forum Devops, du Forum Data Days, du Forum Cybersécurité et du Woman & Cyber en partenariat avec Cyberjobs et le CEFCYS, Eden Forums met en relation chaque année des milliers de candidats avec des centaines d’entreprises du monde de l’IT B2B et de la cybersécurité. En 2024, Eden Forums lance la 1ère édition du nouvel évènement dédié à l’innovation et à la démonstration cyber en France, le Cyber Show Paris.