Cyber-IA Expo 2025, retour sur un évènement clé pour l’avenir de l’IA et de la Cybersécurité

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Paris, le 7 février 2025 – La première édition de Cyber-IA Expo a rassemblé de nombreux visiteurs qualifiés, marquant un début d’année ambitieux pour explorer les opportunités concrètes offertes par l’IA en cybersécurité, et aborder les défis d’une adoption maîtrisée et sécurisée.

Cyber-IA Expo a ouvert la semaine dédiée à l’IA qui se conclura par le Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle, sous l’égide de l’Elysée. Le programme de ce premier opus a réuni des intervenants prestigieux, parmi lesquels Vincent Strubel, directeur général de l’ANSSI, Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’IA et du numérique, ainsi que des leaders industriels et académiques de premier plan.

Étaient également présents :

Bernard Gavgani, Group CIO, BNP Paribas

Anwar Dahab, directeur général, Dell Technologies

Thiébaut Meyer, directeur de la cybersécurité, Google France

Le Général Patrick Perrot, coordinateur IA et stratégie de la donnée, Gendarmerie Nationale

Merav Griguer, avocate associée en charge du département Data & Cyber, Franklin

Michel Van Den Berghe, fondateur du Campus Cyber et co-organisateur de Cyber-IA

Guillaume Poupard, directeur général adjoint, Docaposte

Cédric O, président, The Marshmallow Project

Christel Heydemann, directrice générale, Orange

Corine de Bilbao, présidente, Microsoft France

Un hall d’exposants complet bien avant l’événement

Dès décembre, le hall d’exposition affichait complet, témoignant de l’engouement des acteurs du secteur pour présenter leurs solutions innovantes. Le visitorat était particulièrement qualifié, les exposants ont d’ailleurs enregistré une moyenne de plus de 50 leads générés, traduisant l’impact tangible de l’événement sur le développement de nouvelles opportunités.

Succès du Scale-Ups Investment Day

Cyber-IA Expo a également accueilli le Scale-Ups Investment Day, organisé en collaboration avec Ryder & Davis, la banque d’affaires française de référence en cybersécurité. Cette session exclusive a permis à une dizaine de scale-ups sélectionnées de pitcher devant une centaine d’investisseurs actifs du secteur ; représentant une cinquantaine de fonds européens. L’accès était réservé aux investisseurs professionnels et sur invitation.

Focus sur la cybersécurité face à l’IA dans les collectivités

Un autre temps fort a été la conférence « La cybersécurité face à l’IA : quand les collectivités innovent pour les usagers », organisée en collaboration avec la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). Cette session a mis en avant des retours d’expérience concrets sur l’implémentation de solutions IA dans les services publics locaux, avec un accent particulier sur la protection des données des citoyens et l’optimisation des systèmes de sécurité.

Une technologie de rupture entre opportunité et responsabilité

Lors de sa conférence d’ouverture, Clara Chappaz, Ministre déléguée chargée de l’IA et du numérique, a rappelé les trois enjeux majeurs du sommet à venir. Sur le plan sociétal, elle a rappelé que l’Intelligence Artificielle suscite des craintes et qu’il est essentiel de démontrer ses applications utiles, notamment pour la cybersécurité, et dans d’autres secteurs, comme la santé ou la transition écologique. Au plan technologique, elle a mis en avant les atouts de la France et de l’Europe, qui disposent de talents de haut niveau, d’infrastructures et d’une énergie décarbonnée. Au plan politique, elle a insisté sur la nécessité d’une gouvernance adaptée pour que cette rupture technologique bénéficie à tous, favorisant une IA inclusive et éthique.

Elle a réaffirmé que l’IA est avant tout une opportunité et non une menace, mettant en avant la création de l’Institut INESIA, destiné à évaluer et encadrer les modèles d’IA afin de renforcer la confiance dans cette technologie.

Construire une IA de confiance

La table ronde consacrée à la confiance a mis en évidence, d’une part, la nécessité de maîtriser les risques, d’autre part, de mettre en place des contrôles stricts sur les systèmes basés sur l’IA. La necessité aussi d’intensifier la lutte contre les cyberattaques, de réguler les plateformes et de renforcer la sensibilisation et la formation des utilisateurs. L’objectif est de faire de l’IA un outil sécurisé et encadré, plutôt qu’un facteur d’incertitude.

Gouvernance de l’IA : trouver le juste équilibre

A plusieurs reprises les intervenants ont mentionné l’interprétation excessive du règlement IA Act, qui pourrait conduire à une surrégulation freinant l’innovation en Europe. Le directeur général de Dell Technologies a souligné l’importance d’intégrer l’IA directement aux infrastructures existantes, plutôt que de déplacer massivement les données vers des environnements externes, garantissant ainsi sécurité et souveraineté numérique.

Parmi les avancées, environ 70% des incidents de cybersécurité de niveau 1 dans les Security Operations Centers (SOC) sont déjà gérés de manière automatisée grâce à l’IA, permettant ainsi aux analystes de se concentrer sur des problématiques plus complexes et stratégiques.

Dans cette même perspective, le directeur cybersécurité de Google Cloud et le coordinateur IA de la Gendarmerie Nationale ont partagé leur analyse des transformations en cours dans la cybersécurité. Rappelant néanmoins que l’IA est dual, si elle représente un atout pour renforcer la détection des cyberattaques, elle est également utilisée par les cybercriminels pour perfectionner leurs techniques.

Pour éviter les dérives et les risques liés aux modèles de langage, la classification rigoureuse des données est essentielle. L’Europe possède les talents nécessaires pour concevoir des IA souveraines et adaptées aux entreprises.

Vincent Strubel, directeur général de l’ANSSI, a conclu cette journée en rappelant un principe fondamental : « L’IA en cybersécurité est une avancée, mais elle ne remplacera jamais les principes fondamentaux de la sécurité. Il faut une approche pragmatique et mesurée, où la confiance reste essentielle. »

Michel Van den Berghe, a félicité l’ensemble des participants et déclaré que « Cyber-IA Expo a réuni un écosystème engagé, prêt à façonner l’avenir de l’IA et de la cybersécurité. Cette dynamique constructive s’inscrit dans la continuité des discussions stratégiques qui auront lieu lors du sommet de l’IA à l’Élysée. »