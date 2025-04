Cyber Cover lance une offre cyber paramétrique dédiée au secteur de la santé

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cyber Cover lance une offre cyber paramétrique dédiée au secteur de la santé, et tout particulièrement aux hôpitaux publics.

Cette offre, portée par le spécialiste du paramétrique Descartes est le fruit d’une collaboration tripartite réunissant des RSSI travaillant dans des hôpitaux, les équipes techniques de Descartes et de Cyber Cover.

Dans un contexte marqué par une fréquence élevée d’attaques cyber ciblant les établissements de santé - 30 hôpitaux français ont subi des attaques par rançongiciel entre 2022 et 2023 – source ANSSI-, Cyber Cover offre aux hôpitaux français une réponse assurantielle pensée avec et pour eux.

Ce modèle a été adapté aux hôpitaux pour leur proposer une offre simplifiée, personnalisée et évolutive, s’adaptant à leurs besoins et à leurs moyens. Un barème d’indemnisation journalière est fixé en fonction d’un calcul des pertes journalières estimées, consécutives à l’atteinte du système d’information de l’établissement. En parallèle, des critères de redémarrage objectifs sont définis en tenant compte des spécificités de l’établissement de santé. L’indemnisation ne cesse que lorsque l’ensemble des critères de redémarrage est atteint.

Ce système est économiquement intéressant, et ne nécessite que des critères techniques accessibles au plus grand nombre de structures (politique de sauvegarde résiliente – déconnectée et testée). Il assurera à ces acteurs une indemnisation en seulement quelques jours après la résolution de l’attaque afin de compenser l’ensemble des frais engagés à la suite d’une atteinte de leur système d’information, de la réponse à l’incident aux coûts de reconstruction, sans oublier les pertes d’exploitation.

Une plateforme de prévention pilotée par Cyber Cover accompagne cette solution dédiée aux établissements de santé.