Custocy reçoit le prix « Produit de l’année » dans le cadre du Paris Cyber Show

mai 2024 par Marc Jacob

Animé par des espaces de démonstration, d’échanges et de rencontres business autour des enjeux cyber, le Cyber Show Paris s’adresse aussi bien aux dirigeants, RSSI et DSI des ETI, PME, TPE et collectivités territoriales, ainsi qu’à l’ensemble de l’écosystème concerné. À cette occasion, des trophées sont décernés suite à l’examen des dossiers de candidatures qui sont évalués par un jury rassemblant des experts complémentaires et reconnus dans l’industrie de la cybersécurité. Paris Cyber Show - membres du jury.

C’est dans ce contexte que l’innovation de la solution de Custocy a été saluée et que l’éditeur s’est vu remettre le prix « Produit de l’année ». Cette distinction est une réelle reconnaissance pour le travail des équipes de Custocy qui ont su développer le seul NDR souverain aux ambitions crédibles face aux leaders américains de ce marché. D’ores et déjà adoptée par différents partenaires et clients, la solution de Custocy va rapidement se positionner comme une offre incontournable de la détection et la réponse aux menaces réseau. Custocy se différencie par une forte expertise en intelligence artificielle, qui, appliquée au monde de la cybersécurité, garantit aux entreprises une bonne hygiène de leur réseau et la résilience aux cyberattaques grâce à une surveillance renforcée de leur réseau informatique.

Christian Ferrero, Directeur Service Managed Services chez Reel IT « Nous avons été séduits par l’approche innovante et la pertinence des capacités de détection et d’analyse de la plateforme NDR de Custocy. Cette solution française répond parfaitement à nos exigences en matière de cybersécurité, offrant une surveillance continue de notre activité réseau. En plus de sa valeur ajoutée technique, nous avions des critères stricts que la plateforme a parfaitement remplis. La facilité d’implémentation, la convivialité des interfaces graphiques et la qualité des échanges ont définitivement consolidé notre choix. »