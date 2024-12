Custocy nomme Cédric LEFEBVRE au poste de Head of AI and cybersecurity strategy

décembre 2024 par Marc Jacob

Custocy, expert français en Intelligence Artificielle pour la détection d’intrusions réseau, annonce la nomination de Cédric LEFEBVRE au poste de Head of AI and cybersecurity strategy. Cette nomination structurante s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’accélération de l’entreprise qui souhaite rapidement s’imposer sur son marché et devenir une référence souveraine dans l’accompagnement des organisations les plus sensibles en matière de détection et de réponse aux menaces réseau.