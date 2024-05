Custocy, MindFlow, Whaller et TroutSoftware, récompensés par les Trophées de l’innovation du Cyber Show Paris 2024

mai 2024 par Marc Jacob

Les 29 et 30 mai, plus de 120 entreprises ont exposé leurs solutions et services, et 200 intervenants se sont succédés sur scène pour échanger et informer plus de 2500 participants, sur les grands thèmes et enjeux de la cybersécurité.

David Berenfus, Président d’Eden Forums et co-fondateur du Cyber Show Paris déclare :

« L’idée de ce nouvel événement dédié à la cybersécurité, le 1er de cette envergure à Paris, a germé il y a à peine un an dans l’esprit d’Eden Forums. Nous avons été nous-mêmes surpris et très heureux de voir l’écosystème cyber se mobiliser aussi largement autour du projet Cyber Show Paris avec des engagements forts de nos nombreux partenaires, parmi lesquels Hexatrust, ACKnowledge, Orange Cyberdéfense, Nomios, RIOT, Airbus, HS2, ESET, OVHCLoud, Steef ou encore SoSafe.

Nous avons été particulièrement ravis de compter parmi nos intervenants des personnalités de renom telles que le député Philippe Latombe, Jean-Noël de Galzain, Guillaume Poupard, le Général Perrot, Arnaud Martin (RSSI de la Caisse des Dépôts), Vivien Mura (CTO Orange Cyberdéfense) ou encore Julien Levrard (CISO OVHCloud) qui ont contribué à la qualité des débats et échanges sur scène.

Il ajoute : « 2024 n’est que le début de l’histoire du Cyber Show Paris puisque les 2 prochaines éditions sont déjà confirmées ».

RDV est pris pour le Cyber Show Paris 2025 qui se tiendra les 21 et 22 mai 2025, à l’espace Champerret, Paris.

Les 1ers Trophées de l’innovation décernés

Le Cyber Show Paris a également été l’occasion de mettre en lumière l’innovation française avec les Trophées de l’innovation récompensant les meilleures solutions de cybersécurité répondant aux besoins des utilisateurs.

Le palmarès des Trophées de l’innovation 2024 :

• Trophée Cyber Show « Produit de l’année » : Custocy

• Trophée Cyber Show « Grand Compte et institutionnel » : MindFlow

• Le Trophée Cyber Show « Coup de cœur » : Whaller

• Le Trophée Cyber Show « PME/ETI/Collectivité » : TroutSoftware

Les Trophées ont été décernés par un jury d’experts renommés :

• Marylyne Boubee, RSSI CD32 ; Cédric Cartau RSSI CHU de Nantes ; Olivier Daloy, RSSI Bluenable ; Sébastien Dupont, RSSI Cyber4U ; Sylvain Gorce, RSSI ; Aurélie Luttrin, fondatrice du cabinet EOKOSMO ; Danièle Massonnet, ex-RSSI Thalès ; Julien Naveaux, RSSI et Michel Weinachter, RSSI de Cheops Technology.

A propos d’Eden Forums

Depuis 2011, Eden Forums organise des évènements sur mesure et engagés autour des métiers du numérique et de la cybersécurité. Fondateur du Forum Devops, du Forum Data Days, du Forum Cybersécurité et du Woman & Cyber en partenariat avec Cyberjobs et le CEFCYS, Eden Forums met en relation chaque année des milliers de candidats avec des centaines d’entreprises du monde de l’IT B2B et de la cybersécurité. En 2024, Eden Forums lance la 1ère édition du nouvel évènement dédié à l’innovation et à la démonstration cyber en France, le Cyber Show Paris.