CSB.school décroche le label SecNumedu

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le label SecNumedu distingue les formations en cybersécurité répondant à des critères exigeants établis en lien étroit avec les besoins du secteur, qu’ils soient techniques, managériaux ou réglementaires. Il garantit notamment la cohérence des contenus pédagogiques, la compétence des intervenants et la mise en place d’un suivi des diplômés.

Vianney Wattinne, directeur de CSB.school, salue cette nouvelle étape : « Cette double labellisation vient conforter notre ambition de former des professionnels opérationnels, en phase avec les enjeux du secteur et les attentes des employeurs. Elle récompense le travail exigeant de nos équipes et la pertinence d’un modèle fondé sur l’alternance, la spécialisation progressive et l’intervention d’experts de terrain. »

Installée depuis la rentrée 2024 sur le Campus Région du numérique à Charbonnières-les-Bains, CSB.school s’inscrit pleinement dans la dynamique portée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui affirme son ambition de devenir un territoire leader de la cybersécurité en France et en Europe. Forte de 389 établissements spécialisés et de plus de 6 000 emplois, la région déploie une politique volontariste de sécurité numérique et de montée en compétences, à laquelle l’école contribue activement.

CSB.school propose deux parcours professionnalisants : un Bachelor (Bac+3) axé sur les compétences techniques, et un Mastère (Bac+5) centré sur les enjeux managériaux, réglementaires et stratégiques. Ces deux cycles s’articulent autour de cinq grands domaines : Infrastructure et Architecture, Sécurité des Systèmes d’Information, Cybersécurité offensive, Industrie et Systèmes Embarqués, Gouvernance, Risques et Conformité.

En tant qu’acteur engagé au sein de l’écosystème régional, CSB.school forme les talents dont les entreprises ont besoin pour mettre en œuvre une cybersécurité robuste et adaptée aux menaces actuelles.