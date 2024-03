Cryptographie post-quantique : six acteurs français rassemblés pour concevoir les réseaux de communication sécurisée de demain

mars 2024 par Marc Jacob

Le consortium RESQUE regroupe six acteurs français majeurs et complémentaires dans le domaine de la cybersécurité : le leader des hautes technologies Thales, coordinateur du consortium, la PME spécialiste des communications sécurisées TheGreenBow, la PME spécialiste en cryptographie CryptoExperts, la start up CryptoNext Security, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), qui représente également six établissements académiques : ​ l’Université de Rennes, l’ENS de Rennes, le CNRS, l’ENS Paris-Saclay, l’Université Paris Saclay et l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Le projet RESQUE (RESilience QUantiquE) vise à mettre au point d’ici 3 ans une solution de chiffrement post-quantique pour protéger les communications, infrastructures et réseaux des collectivités locales et des entreprises contre les futures attaques orchestrées par un ordinateur quantique. La puissance de calcul offerte par ce dernier aura potentiellement la capacité de casser les différents algorithmes de chiffrement existants largement utilisés actuellement. Il menace ainsi la sécurité des données les plus sensibles et donc la souveraineté des pays.

Financé par le gouvernement dans le cadre de France 2030 et par l’Union européenne - Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance, ce projet est également soutenu par Bpifrance, à hauteur de 6 millions d’euros pour l’étude de deux cas d’usage clés :

Un VPN (virtual private network) post-quantique hybride permettant un accès simple, sécurisé et résistant aux différents systèmes d’information des utilisateurs ;

Un HSM (hardware security module) post-quantique haute performance apportant la sécurisation de l’ensemble et pouvant être embarqué sur d’autres produits.

Au sein du consortium, TheGreenBow apporte sa connaissance du développement VPN et du développement logiciels en cybersécurité, CryptoExperts et CryptoNext Security leur expertise en chiffrement et en algorithmie cryptographique standards et avancés, Thales son leadership en matière d’intégration des algorithmes et sa vision applicative, l’ANSSI (partenaire non financé) fournit le cadre de la recherche et évalue les critères de validité des cas d’usage et l’Inria fait bénéficier l’ensemble des acteurs de sa recherche fondamentale en chiffrement post-quantique.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que le quantique, l’Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 0001 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

1Hors activités de transport

À propos de CryptoExperts

CryptoExperts est une entreprise fondée par des chercheurs industriels et académiques de renommée internationale dans le domaine de la cryptographie. Lancée en février 2009, l’entreprise a pour ambition de combler le fossé existant entre l’état de l’art scientifique et le niveau technologique des produits de sécurité. À travers des services de conseil et l’innovation orientée vers le business, CryptoExperts aide l’industrie de la sécurité à bénéficier des dernières avancées en cryptographie pour améliorer leurs produits et services. L’équipe rassemble des experts en cryptographie aux compétences et connaissances complémentaires pour offrir un panel unique de services en matière de conception, audit et développement de produits de sécurité. Les clients et partenaires de CryptoExperts incluent des entreprises technologiques leaders à travers le monde.

À propos de CryptoNext Security

CryptoNext Security, basée à Paris, fondée en 2019 après plus de 20 ans de recherche académique. CryptoNext Security est un éditeur de logiciels spécialisé dans la cryptographie résistante aux ordinateurs quantiques. CryptoNext propose sa suite logicielle leader C-QSR « Quantum Safe Remediation Suite » comprenant sa bibliothèque de référence « Quantum Safe Library » (C-QSL) avec les dernières mises à jour des normes du NIST US et des algorithmes de cryptogrosphie post quantique recommandés par l’UE, ainsi qu’un ensemble complet d’outils d’intégration crypto-agile et hybrides et de connecteurs et plugins applicatifs pour les entreprises utilisatrices finales et les intégrateurs, afin de les aider dans leur migration et leurs opérations à l’ère de la sécurité post-quantique.

À propos de TheGreenBow

Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN de confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à avoir été certifié CC EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013, pour son logiciel Client VPN Windows, TheGreenBow, l’acteur de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. Depuis fin 2019, TheGreenBow détient le label « Utilisé par les armées françaises » pour le produit Client VPN Windows Certifié. Ce label atteste de la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des Armées Françaises.

À propos de l’ANSSI

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a été créée par le décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 sous la forme d’un service à compétence nationale.

​L’agence est l’autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), sous l’autorité du Premier ministre.

À propos d’Inria

Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang mondial, l’innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 220 équipes-projets, pour la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus de 3 900 chercheurs et ingénieurs y explorent des voies nouvelles, souvent dans l’interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires industriels pour répondre à des défis ambitieux. Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l’innovation : de l’édition open source de logiciels à la création de startups technologiques (Deeptech).