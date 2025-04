CrowdStrike remporte le prix « Partenaire de l’année 2025 » de Google Cloud dans la catégorie Workload Security

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CrowdStrike a reçu le prix Google Cloud Security Partner of the Year 2025 dans la catégorie Workload Security, une distinction qui récompense le leadership de CrowdStrike dans le déploiement de solutions de sécurité innovantes. CrowdStrike a également annoncé l’extension de son partenariat avec Google Cloud afin de permettre une sécurité de bout en bout pour l’innovation en IA, de la phase de développement à la mise en production, grâce à CrowdStrike Falcon® Cloud Security. Les clients de Google Cloud bénéficieront ainsi d’une sécurité intégrée tout au long du cycle de vie de l’IA, couvrant les workloads, les données et les modèles.

Les intrusions dans le cloud atteignent un niveau historique, et l’adoption rapide de l’intelligence artificielle introduit de nouveaux défis pour sécuriser l’innovation. Les outils traditionnels et les solutions isolées ne parviennent pas à suivre le rythme des pipelines de développement modernes ni à gérer la complexité des environnements cloud hybrides. En tant que partenaire Google Cloud de l’année pour la sécurité des workloads, CrowdStrike offre une visibilité complète et une protection unifiée sur l’ensemble des environnements cloud modernes — incluant infrastructures, workloads, applications, identités, données, SaaS et modèles IA — le tout à partir d’une plateforme unique.

« Les Partner Awards de Google Cloud mettent à l’honneur les partenaires qui apportent une valeur ajoutée significative à leurs clients en s’appuyant sur des solutions innovantes et une expertise de haut niveau », a déclaré Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem chez Google Cloud. « Nous sommes fiers de décerner à CrowdStrike un Partner Award 2025 et de reconnaître l’impact qu’ils ont eu cette année dans la réussite de leurs clients. »

Grâce à ses fonctionnalités avancées de détection et réponse cloud (CDR), ses analyses assistées par IA, sa protection en temps réel et son renseignement sur les menaces au niveau mondial, Falcon Cloud Security est conçue pour empêcher les brèches. Déployée sur Google Cloud ou dans des environnements hybrides, cette solution permet aux organisations de combler les lacunes de sécurité, de rationaliser leurs outils et d’innover en toute confiance.

Sécuriser le cycle d’innovation en IA : du code au cloud

À mesure que les entreprises accélèrent leurs projets en IA, les outils de sécurité traditionnels ne parviennent pas à suivre le rythme des pipelines CI/CD modernes ni la complexité croissante des environnements hybrides. Les intégrations élargies entre CrowdStrike et Google Cloud permettent d’intégrer la sécurité à chaque étape du cycle de développement logiciel :

• AI Image Scanning : identifie les vulnérabilités et les mauvaises configurations dès la phase de construction.

• Application des règles de conformité ARM64 : empêche les conteneurs non conformes d’atteindre la production.

• Container Escape Detection : pour les services conteneurisés gérés tels que Google Cloud Run, bloque les menaces actives visant les workloads IA conteneurisés.

Combinée à des solutions comme AI Security Posture Management (AI-SPM), Falcon Data Protection et AI Red Team Services, Falcon Cloud Security fournit une protection de bout en bout — du build à l’exécution, jusqu’à la gestion de posture — pour renforcer la sécurité des déploiements IA et la protection des données sensibles sur Google Cloud.