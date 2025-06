CrowdStrike lance Falcon for AWS Security Incident Response

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CrowdStrike a annoncé, à l’occasion de AWS re:Inforce 2025, le lancement de Falcon for AWS Security Incident Response, un nouveau programme qui permet aux clients AWS du service de réponse aux incidents de sécurité de bénéficier de la protection de la plateforme de cybersécurité native de l’IA CrowdStrike Falcon®, à des tarifs préférentiels via AWS Marketplace. Ce programme apporte une réponse aux incidents pilotée par l’intelligence artificielle pour permettre aux organisations de réagir plus rapidement, de réduire leur exposition aux risques et de renforcer leur posture de sécurité dans le cloud — tout en réalisant des économies substantielles et en intégrant leur sécurité dans un workflow fluide, directement géré dans leur environnement AWS existant.

Face à des cyberattaques toujours plus rapides et complexes, les approches traditionnelles de réponse ne suffisent plus, en particulier dans des environnements cloud en constante évolution. La plateforme Falcon permet aux organisations de détecter 96 % de menaces en plus, deux fois plus rapidement, et de mener leurs enquêtes 66 % plus vite, renforçant ainsi considérablement leur capacité à prévenir les compromissions. Les capacités avancées de détection des menaces de la plateforme Falcon viennent compléter les workflows automatisés de triage et d’enquête d’AWS Security Incident Response, créant ainsi une solution complète couvrant tout le cycle de vie d’un incident de sécurité. Cette offre groupée permet aux clients communs de simplifier leur processus d’achat tout en renforçant leur sécurité, en s’appuyant sur l’infrastructure AWS de confiance, hautement disponible et sécurisée.

Les solutions CrowdStrike sont disponibles dans AWS Marketplace et sont désormais certifiées comme déployées sur AWS. Les clients peuvent bénéficier de la plateforme Falcon tout en tirant parti de la sécurité, de la fiabilité et de l’excellence opérationnelle de l’infrastructure AWS. Cette certification illustre l’engagement de CrowdStrike à accompagner les clients AWS dans le monde entier pour maximiser la valeur de leurs investissements cloud, en simplifiant les processus d’achat et de déploiement.