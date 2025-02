CrowdStrike lance Charlotte AI Detection Triage

CrowdStrike annonce la mise à disposition globale de Charlotte AI Detection Triage, pour les opérations de sécurité pilotées par l’IA agentique. Fonctionnant dans un cadre d’autonomie contrôlée défini par les clients, Charlotte AI trie les détections de sécurité avec plus de 98 % de précision, éliminant ainsi en moyenne plus de 40 heures de travail manuel par semaine. Cette innovation permet de faire évoluer les opérations SOC et de réduire leurs temps de réponse face aux menaces les plus critiques.

Développée en collaboration étroite avec CrowdStrike Falcon® Complete Next-Gen MDR, la référence en matière de détection et de réponse managées, Charlotte AI est formée sur des millions de décisions de triage réelles. Elle associe la puissance de l’IA à l’expertise humaine pour proposer un triage SOC rapide et de haut niveau. Cette innovation en IA agentique tire ainsi parti des données de cybersécurité, et de la plateforme Falcon de CrowdStrike, ce qui permet des feedbacks en boucle fermée qui améliorent continuellement les résultats de sécurité.

Les cyber-adversaires utilisent l’IA pour lancer des attaques toujours plus rapides, inondant d’alertes les équipes de sécurité. Avec des vitesses d’attaque réduites à seulement quelques minutes, les équipes ne peuvent plus se permettre de perdre du temps à trier les faux positifs. Charlotte AI Detection Triage élimine cette charge en analysant, priorisant et résumant les détections de manière autonome avec très grande précision, distinguant instantanément les véritables menaces des faux positifs. Contrairement aux modèles d’IA génériques entraînés sur des bases de données généralistes, Charlotte AI est fondée sur les données propriétaires de CrowdStrike et enrichie par des années de triages par Falcon Complete. Grâce à des garde-fous intégrés, Charlotte AI Detection Triage fonctionne dans un modèle d’autonomie contrôlée, garantissant que les équipes de sécurité conservent une supervision totale sur les décisions pilotées par l’IA. Les organisations définissent quand et comment les actions automatisées sont déclenchées, du triage initial jusqu’à la réponse finale.

Des SOC transformées grâce à la précision de l’IA

Charlotte AI Detection Triage booste les équipes SOC en leur offrant rapidité, précision et contrôle, libérant les analystes des tâches répétitives, améliorant l’efficacité opérationnelle et garantissant une sécurité pilotée par l’IA de confiance.

Charlotte AI Detection Triage révolutionne les opérations SOC en :

Éliminant le travail manuel et la fatigue des analystes :

Avec plus de 98 % de précision, Charlotte AI trie les détections de manière autonome, filtrant les faux positifs et clôturant les alertes à faible risque, ce qui permet d’économiser plus de 40 heures de travail manuel par semaine en moyenne. En identifiant rapidement les menaces prioritaires, les analystes peuvent se concentrer sur les incidents les plus critiques.

Accélérant la réponse aux incidents et l’efficacité SOC :

Charlotte AI s’intègre parfaitement à CrowdStrike Falcon® Fusion, automatisant le triage des détections et les workflows de réponse pour réduire le temps moyen de réponse (MTTR) et garantir que les analystes se concentrent sur les détections à haute fiabilité.

Garantissant une adoption responsable de l’IA avec un contrôle intégré :

Charlotte AI fonctionne avec une autonomie contrôlée définie par le client, appliquant des garde-fous qui offrent aux équipes de sécurité une supervision totale des décisions prises par l’IA. Les organisations gardent le contrôle sur le déclenchement et l’exécution des actions automatisées, garantissant ainsi une automatisation fiable et responsable, sous supervision humaine.