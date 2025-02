CrowdStrike Falcon choisie par Orange Cyberdefense pour renforcer sa cybersécurité en Europe et en Afrique du Nord

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CrowdStrike annonce un partenariat stratégique visant à renforcer les services SOC-as-a-Service (SOCaaS) et de détection et réponse managées (MDR) d’Orange Cyberdefense grâce à la plateforme de cybersécurité CrowdStrike Falcon®. Ce partenariat permettra à Orange Cyberdefense de rationaliser ses solutions et d’offrir une protection optimale à ses clients, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) ou encore les très petites entreprises (TPE) en Europe et en Afrique du Nord, grâce à une cybersécurité basée sur l’intelligence artificielle de pointe.