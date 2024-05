CrowdStrike et Tata Consultancy Services annoncent un partenariat stratégique

mai 2024 par Marc Jacob

CrowdStrike et Tata Consultancy Services viennent d’annoncer un partenariat stratégique visant à alimenter les services de détection et de réponse managées étendus (XMDR) de TCS avec la plateforme CrowdStrike Falcon® XDR native en matière d’IA. Grâce à ce partenariat, TCS bénéficiera de la protection unifiée de la plateforme Falcon, qui englobe la sécurité dans le cloud et le SIEM de nouvelle génération, et offrira une transformation SOC alimentée par l’IA qui mettra fin aux violations.

La vitesse et la sophistication des cyberattaques actuelles ne cessant d’augmenter, les entreprises ont besoin d’une protection et d’une sécurité basée sur les résultats et axée sur le blocage des compromissions. Avec des intrusions dans le cloud qui ont augmenté de 75 % au cours de l’année écoulée, des temps moyens d’intrusion désormais mesurés en minutes et un déficit croissant de compétences en cybersécurité, les solutions de sécurité managées servent de multiplicateur de force dont les clients ont besoin pour protéger leurs ressources critiques et mener en toute sécurité des initiatives de transformation numérique. La combinaison de l’équipe internationale d’experts de TCS avec la plateforme Falcon, CrowdStrike Falcon® Cloud Security et CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM, fournit aux clients la protection dont ils ont besoin pour stopper les compromissions.