CrowdStrike et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique

mai 2024 par Marc Jacob

Les intrusions dans le cloud ont augmenté de 75 % au cours de l’année passée, et les adversaires sont plus rapides que jamais, s’introduisant dans les environnements des clients en seulement deux minutes. Pour se protéger contre les menaces modernes du cloud, les clients ont besoin d’une solution de sécurité managée holistique et intuitive qui élimine la complexité et sert de multiplicateur de force pour les équipes de sécurité et DevOps. La combinaison des services cloud alimentés par l’IA de Google Cloud et des capacités de chasse aux menaces proactives avec la protection. Pour plus d’informations sur le partenariat CrowdStrike-Google Cloud, rendez-vous sur notre site.